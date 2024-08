Canon Italia al festival di Venezia con Total Imaging Experience

Venezia, 28 ago. (askanews) – Red carpet, scatti dei fotografi, atmosfera galvanizzante. E fra tanti professionisti dell’immagine, Canon è punto di riferimento alla 81^ Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Ma il focus sono anche i talenti di domani.

Come spiega Giuseppe D’Amelio, Country Director Imaging Technology Canon Italia.

“Canon collabora con la Mostra Internazionale d’Arte cinematografica di Venezia da oltre 20 anni, una collaborazione di cui siamo particolarmente orgogliosi simbolo della settima arte e della cultura”. Nel suo punto Canon Professional Service al terzo piano del Casino’, il gruppo ha creato un’esperienza visiva e tecnologica: Total Imaging Experience, sottolinea D’Amelio.

“E’ un concetto che definisce l’essenza della tecnologia Canon per la gestione delle immagini che abbiamo voluto rappresentare con un albero in cui i rami mostrano le categorie di prodotto: la fotografia, il video e la stampa”.

A questa offerta si affianca l’insostituibile consulenza del Canon Professional Service (CPS), che mette a disposizione una rete di specialisti per i fotogiornalisti e i videomaker accreditati al festival e in cui c’è la possibilità di scoprire le più recenti tecnologie di Canon. Canon ha inoltre rafforzato la partnership con il Collettivo Chiaroscuro – Associazione culturale fondata da autori e autrici della fotografia cinematografica di spicco nel panorama italiano e internazionale. “Nell’area del Canon professional service daranno vita a Casa Chiaroscuro, uno spazio in cui si faranno interviste esclusive a cineasti e professionisti del settore e in cui parleranno di cinema”. Canon Italia si impegna anche a supportare i giovani.Da diversi anni ha stretto collaborazioni con Enti e Istituti di formazione cinematografica come la Fondazione Cineteca di Bologna.

“Per la quale supportiamo da diversi anni il corso di alta formazione per il film making e con l’Università Iulm”. Canon collabora anche col Politecnico di Torino per il corso di ingegneria del cinema e dei mezzi di comunicazione, un insegnamento unico in Italia.