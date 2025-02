Canon Italia apre nuova sede a Roma, spazio più vicino ai clienti

Roma, 27 feb. (askanews) – E’ stata inaugurata a Roma la nuova sede di Canon Italia per il Centro-Sud. Uno spazio che vuole essere ancora più vicino ai clienti, con un Customer Experience Center e un open space per gli uffici. “E’ un’opportunità che abbiamo voluto cogliere di essere più vicini ai clienti – ha sottolineato Andrea Di Santo Amministratore Delegato Canon Italia -. Noi avevamo un ufficio e un Experience Center che era piuttosto obsoleto. Abbiamo da una parte colto l’opportunità di mettere nuove tecnologie per poterle mostrare ai clienti e dall’altra rinnovare gli uffici cambiando anche dove siamo, per poter far vivere un’esperienza migliore ai nostri colleghi. Cosa fondamentale perché i colleghi che stanno bene fanno stare meglio i clienti. Il nostro obiettivo era duplice: sia sul lato interno dell’azienda che soprattutto sul lato esterno”.

In questa nuova sede i clienti possono confrontarsi e provare le nuove tecnologie e trovare un punto di contatto per l’intera zona del Centro Italia. “La sede è stata riallestita da pochissimo – ha spiegato Arianna Ferrini HR Director Canon Italia – segue dei criteri di allestimento molto moderni, ha un aspetto fresco, piacevole, ci sono tante piante, anche l’organizzazione degli spazi è stata studiata nel minimo dettaglio e questo vuole, da un lato favorire il senso di appartenenza e vicinanza tra i colleghi e quindi la collaborazione. In questo modo si ha un duplice effetto: il benessere della persona che sta in un ambiente piacevole e la possibilità di avere una vicinanza che aiuta la collaborazione fra dipartimenti e fra colleghi”.

“I nostri obiettivi – ha aggiunto Teresa Esposito, DP&S Head Canon Italia – sono di continuare in questa crescita armonica e sostenibile di tutte le parti della nostra divisione, di tutte le nostre linee, nell’intento di essere sempre più vicini ai nostri clienti e quindi di dare a loro sempre maggior valore perché è un cliente soddisfatto un cliente che vorremmo continuare a servire. E’ importante la sede di Roma anche perché denota vicinanza anche fisica ai clienti, che significa anche la capacità di servirli meglio. E’ importantissimo anche per i nostri dipendenti, anche perché lavorare in un bell’ambiente, in un ambiente positivo, serve anche a avere dipendenti più soddisfatti e che servono meglio ai nostri clienti”.