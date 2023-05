Canottaggio: azzurri in raduno a Varese in vista degli Europei di Bled

Varese, 15 mag. - (Adnkronos) - A dieci giorni dall’inizio dell’Europeo Assoluto di Bled, incantevole località in Slovenia, le nazionali Olimpica e Paralimpica sono in raduno per la rifinitura sulla composizione degli equipaggi che scenderanno in acqua nella competizione continent...

Varese, 15 mag. – (Adnkronos) – A dieci giorni dall’inizio dell’Europeo Assoluto di Bled, incantevole località in Slovenia, le nazionali Olimpica e Paralimpica sono in raduno per la rifinitura sulla composizione degli equipaggi che scenderanno in acqua nella competizione continentale per difendere i colori azzurri nelle specialità olimpiche e paralimpiche. La nazionale Olimpica da oggi è, infatti, a Varese sul bacino della Schiranna con 48 atleti (32 uomini e 16 donne) e vi rimarrà fino al 22 maggio, giorno in cui tutta la compagine si sposterà in Slovenia. La squadra Paralimpica, invece, sarà a Piediluco fino al 21 maggio con 12 atleti (sette uomini e cinque donne) per completare la composizione degli equipaggi sempre in vista degli Europei. Un appuntamento continentale assoluto, programmato dal 25 al 28 maggio, che assegnerà un totale di 25 titoli Europei nella categorie, maschili e femminili, senior (12 titoli), pesi leggeri (8 titoli) e pararowing (5 titoli). Nei prossimi giorni saranno definiti e ufficializzati tutti gli equipaggi azzurri.