Canottaggio: Cdm, varate le barche azzurre per Varese

Varese, 14 giu. (Adnkronos) – A due giorni dall’inizio della Seconda Prova di Coppa del Mondo, che si svolgerà a Varese-Schiranna dal 16 al 18 giugno 2023, il Direttore Tecnico Francesco Cattaneo ha reso pubbliche le formazioni degli equipaggi che già da venerdì 16 scenderanno in acqua per la prima tornata di eliminatorie. Saranno 23 le formazioni italiane (5 femminili, 12 maschili e 6 pararowing) che, insieme a quelli delle altre 42 nazioni iscritte, faranno arrivare a 314 il numero degli armi in gara. Tra le specialità in programma, quella con più iscritti risulta essere il singolo senior maschile con ben 38 equipaggi iscritti, mentre gli atleti in gara presenti a Varese sono 653 (l’Italia ne ha convocati 64: 46 uomini e 18 donne). Gli equipaggi, in relazione alla partecipazione agli Europei di Bled di fine maggio, sono stati parzialmente modificati e in particolare è la punta senior quella più rimaneggiata tra cui il due senza che vede Giuseppe Vicino in barca con Davide Comini, mentre nel doppio pesi leggeri femminile la campionessa olimpica è stata spostata a capovoga seguita sempre da Silvia Crosio. Confermate, invece, le formazioni del doppio pesi leggeri maschile, del doppio e del quattro di coppia senior maschile come pure il quadruplo femminile.

Donne – Senior: Singolo Elisa Mondelli (SC Moltrasio); Doppio Clara Guerra (Fiamme Gialle), Stefania Buttignon (Fiamme Oro); Quattro senza Giorgia Pelacchi (Fiamme Rosse), Linda De Filippis, Alice Codato, (SC Gavirate), Veronica Bumbaca (Fiamme Oro); Quattro di coppia Valentina Iseppi (CC Aniene), Laura Meriano, Veronica Lisi, Stefania Gobbi (Carabinieri). Riserva: Silvia Terrazzi (SC Arno). Pesi Leggeri – Doppio Silvia Crosio (SC Amici del Fiume), Federica Cesarini (Fiamme Oro). Uomini – Senior: Singolo Davide Mumolo (Fiamme Oro); Due senza Davide Comini, Giuseppe Vicino (Fiamme Oro); Doppio eq.A Luca Rambaldi, Matteo Sartori (Fiamme Gialle); Leonardo Tedoldi (Fiamme Gialle), Riccardo Peretti (SC Gavirate); Quattro senza eq.A Paolo Covini (Fiamme Gialle), Giovanni Codato (Fiamme Oro), Davide Verità (Marina Militare), Alessandro Bonamoneta (Fiamme Gialle); eq.B Marco Vicino, Luca Vicino (CRV Italia), Salvatore Monfrecola, Nunzio Di Colandrea (Marina Militare); Quattro di coppia Nicolò Carucci (Fiamme Oro/SC Gavirate), Andrea Panizza, Luca Chiumento, Giacomo Gentili (Fiamme Gialle); Otto Emanuele Gaetani Liseo (Marina Militare/SC Telimar), Alfonso Scalzone, Simone Venier (Fiamme Gialle), Gennaro Di Mauro (CC Aniene), Giovanni Abagnale (Marina Militare), Jacopo Frigerio, Leonardo Pietra Caprina (Fiamme Gialle), Vincenzo Abbagnale (Marina Militare), Emanuele Capponi (Fiamme Gialle)-timoniere. Riserva: Matteo Della Valle (Fiamme Oro). Pesi Leggeri– Singolo: Niels Alexander Torre (Carabinieri); Doppio Stefano Oppo (Carabinieri), Gabriel Soares (Marina Militare); Due senza Francesco Bardelli, Stefano Pinsone (RCC Cerea); Quattro di coppia Nicolò Demiliani (SC Varese), Matteo Tonelli (CUS Torino), Luca Borgonovo, Giovanni Borgonovo (SC Gavirate).

Pararowing – Singolo PR1 maschile: eq.A Giacomo Perini (CC Aniene); eq.B Massimo Spolon (SC Gavirate); Singolo PR2 maschile eq.A Gianfilippo Mirabile (SS Murcarolo); eq.B Daniele Stefanoni (CC Aniene); Doppio PR3 misto Elisa Corda (SS Murcarolo), Gianfilippo Mirabile (SS Murcarolo); Quattro con PR3 misto Tommaso Schettino (CC Aniene), Luca Conti (CR Lago di Pusiano), Carolina Foresti (RYCC Savoia), Greta Elizabeth Muti (SC Olona), Flavio Grasselli (CLT Terni)-timoniere.