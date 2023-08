Canottaggio: Mondiali, azzurri in Serbia a caccia delle prime carte olimpiche

Canottaggio: Mondiali, azzurri in Serbia a caccia delle prime carte olimpiche

Belgrado, 28 ago. - (Adnkronos) - Il direttore tecnico Francesco Cattaneo ha comunicato i nomi dei 57 atleti (33 uomini e 24 donne) convocati per i Campionati Mondiali di canottaggio, in programma dal 3 al 10 settembre a Belgrado (Serbia).In campo maschile difenderanno i colori azzurri Stefano Oppo,...

Belgrado, 28 ago. – (Adnkronos) – Il direttore tecnico Francesco Cattaneo ha comunicato i nomi dei 57 atleti (33 uomini e 24 donne) convocati per i Campionati Mondiali di canottaggio, in programma dal 3 al 10 settembre a Belgrado (Serbia).

In campo maschile difenderanno i colori azzurri Stefano Oppo, Niels Torre, Gennaro Di Mauro, Matteo Tonelli, Alessandro Bonamoneta, Alfonso Scalzone, Andrea Panizza, Emanuele Capponi, Giacomo Gentili, Jacopo Frigerio, Leonardo Pietra Caprina, Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Matteo Sartori, Paolo Covini, Simone Venier, Davide Comini, Davide Mumolo, Giovanni Codato, Matteo Della Valle, Pietro Ruta, Nicolò Carucci, Davide Verità, Gabriel Soares, Giovanni Abagnale, Nunzio Di Colandrea, Salvatore Monfrecola, Vincenzo Abbagnale, Emanuele Gaetani Liseo, Francesco Bardelli, Stefano Pinsone, Luca Borgonovo e Nicolò Demiliani.

Al femminile, invece, occhi puntati su Aisha Rocek, Laura Meriano, Stefania Gobbi, Veronica Lisi, Valentina Iseppi, Sofia Secoli, Alessandra Faella, Alessandra Montesano, Clara Guerra, Valentina Rodini, Federica Cesarini, Stefania Buttignon, Veronica Bumbaca, Giorgia Pelacchi, Silvia Crosio, Silvia Terrazzi, Anna Rossi, Alice Codato, Linda De Filippis, Elisa Grisoni, Serena Mossi, Alice Gnatta, Elisa Mondelli e Ilaria Corazza. Il torneo iridato rappresenta la prima opportunità per la Nazionale di conquistare le carte per i Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024. Per entrambi i generi staccheranno il pass a cinque cerchi le migliori 9 imbarcazioni nel singolo, 11 nel due senza, 11 nel due di coppia, 7 nel due di coppia pesi leggeri, 7 nel quattro senza, 7 nel quattro di coppia e 5 nell’otto.