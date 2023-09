Canottaggio: Mondiali, doppio pl e quattro di coppia qualificati per Parigi 2024

Belgrado, 7 set. - (Adnkronos) - Prime carte olimpiche conquistate dal canottaggio italiano. Ai Mondiali di Belgrado Stefano Oppo e Gabriel Soares hanno chiuso al secondo posto la seconda semifinale del doppio pesi leggeri garantendosi un posto in finale e, di conseguenza, un posto nazione per Parig...

Belgrado, 7 set. – (Adnkronos) – Prime carte olimpiche conquistate dal canottaggio italiano. Ai Mondiali di Belgrado Stefano Oppo e Gabriel Soares hanno chiuso al secondo posto la seconda semifinale del doppio pesi leggeri garantendosi un posto in finale e, di conseguenza, un posto nazione per Parigi 2024. Poi la missione portata a termine dal quattro di coppia azzurro: Giacomo Gentili, Luca Chiumento, Andrea Panizza e Nicolò Carucci sono arrivati anch’essi secondi nella seconda semifinale di giornata volando quindi sia in finale ai Mondiali sia all’Olimpiade. Comunque andrà la gara conclusiva dei due equipaggi, su ciò che accadrà la prossima estate non ci sono dubbi: entrambe le imbarcazioni saranno ai Giochi Olimpici.