Canotti gonfiabili da mare: i modelli per l’estate

I canotti gonfiabili da mare sono perfetti per le vacanze e ne esistono in tantissimi modelli in modo da adattarsi ai bisogni ed esigenze di ognuno.

In vista della spiaggia e delle vacanze, per divertirsi insieme ai propri figli e andare al largo, non possono mancare i canotti gonfiabili da mare di cui si trovano tantissimi modelli approfittando di diverse promozioni e occasioni al riguardo. Vediamo insieme quale scegliere.

Canotti gonfiabili da mare

Un acquisto assolutamente da fare, in vista delle prossime vacanze, soprattutto se si vuole passare una giornata diversa in spiaggia in modo da divertirsi. Bisogna che abbia un ottimo rapporto qualità prezzo ed essere resistente. Sebbene sia una imbarcazione fragile, deve contenere almeno due o tre persone, cercando di non esagerare.

Può ospitare diverse persone, ovvero un bambino e i suoi due genitori. Si tratta di imbarcazioni in gomma a uso ludico utili per il mare, la piscina o anche il lago.

Ne esistono di varie forme e dimensioni e il prezzo tende a variare in base alla grandezza e alla qualità, oltre che alla resistenza del materiale che costituisce il canotto.

Bisogna poi tenere conto di quante persone lo useranno in modo che possa reggere. Bisogna che sia maneggevole, quindi gonfiabile e sgonfiabile in modo da usarlo senza problemi e difficoltà. Di solito i canotti gonfiabili da mare sono venduti con ogni comfort, come per esempio i remi.

Solitamente i materiali maggiormente adatti per i canotti gonfiabili sono il nylon e il poliuretano, leggeri, ma anche resistenti al tempo stesso oppure il PVC che è un materiale classico che si trova nei modelli maggiormente economici.

La capacità varia da 2 a 4 persone.

Canotti gonfiabili da mare: modelli

Non è mai facile scegliere i canotti gonfiabili da mare per divertirsi insieme agli amici o alla famiglia, anche perché sono tantissimi i modelli che è possibile trovare e si diversificano da un genere all’altro. Si distinguono per le dimensioni, le forme e i materiali con cui sono realizzati. Alcuni si caratterizzano per un fondo rigido, mentre altri morbido oppure la pavimentazione in legno.

Una tipologia di canotti si diversifica in base alla sigla RIB, acronimo di Rigid Inflatable Boa, ovvero modelli con scafo rigido contornati dal tubolare. I modelli di questo tipo garantiscono una maggiore stabilità e si possono direzionare con la massima semplicità quando sono in acqua.

In commercio si trovano roll up gonfiabile che si può arrotolare quando è sgonfio. Ha un fondo molto morbido e piatto e ha un sistema di propulsione manuale che si direziona con i remi. Vi sono poi roll up gonfiabili con pavimentazione a doghe che migliorano la stabilità quando si è in piedi. Ci sono anche modelli classici con fondo solido per essere veloci in acqua e hanno una maggiore capacità di carico.

Inoltre, vi sono modelli molto semplici perfetti per i bambini e che si contraddistinguono per essere molto colorati, oltre ad avere anche forme particolari, come cigno o qualche altro animale. Si trovano anche modelli di canotti gonfiabili da mare per la pesca, molto professionali e dotati di particolari accessori per praticare questa attività.

Canotti gonfiabili da mare Amazon

Per chi sta pensando a quale modello acquistare per il mare, il sito di Amazon li propone in tantissimi modelli approfittando di prezzi e sconti da non lasciarsi sfuggire. Cliccando sulla foto è possibile trovare alcune informazioni al riguardo. Qui sotto è possibile trovare una classifica con i tre migliori modelli di canotti gonfiabili da mare scelti tra quelli maggiormente apprezzati dagli utenti del noto e-commerce.

1)Intex Explorer Pro 50

Un canotto molto comodo, leggero e pratico, oltre che maneggevole. Molto facile da lavare, resistente e confortevole. Un modello bicolore nelle sfumature del giallo e dell’arancio, oltre che del nero. Ha una portata massima di 40 kg, con fondo gonfiabile e struttura i-beam che dona il massimo comfort e stabilità. La tela è in vinile. Un modello in vendita con il 24% di sconto e un prodotto Amazon’s Choice.

2)Intex 68367 Challenger 2

Un modello unisex per due persone con accessori inclusi quali la pompa manuale e i remi francesi. Ha una portata massima di 170 kg, 2 porta remi e fondo gonfiabile. Ha un maggiore comfort e una ottima stabilità. In vendita con il 29% di sconto. Un modello a tre colori: blu, bianco e nero.

3)Intex 68324 canotto excursion 4

Un modello unisex di set da canotto adatto per le escursioni. Dotato di remi in alluminio e pompa manuale. La portata massima è di 400 kg. Include tre camere d’aria per una maggiore galleggiabilità. I sedili sono gonfiabili con schienale. Disponibile nel colore grigio-blu e grigio nero. Il prodotto maggiormente venduto in questo settore.

