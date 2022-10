Canta per gli amici, si accascia e muore al ristorante: 71enne stroncato da un infarto

Stava partecipando a una festa tra amici a Castellafiume, in provincia de L'Aquila, quando si è accasciato a terra ed è morto.

Doveva essere una semplice festra tra amici ed invece si è trasformata in una tragedia: è accaduto a Castellafiume, in provincia de L’Aquila, dove un uomo di 71 anni è morto in un ristorante mentre stava cantando una canzone ai suoi compagni.

Canta per gli amici e si sente male, Giannino muore al ristorante

Poco dopo aver iniziato a cantare, come era solito fare in queste occasioni, Giovanni Cesareo, da tutti conosciuto come Giannino, si è sentito male. I tentativi da parte dei medici presenti in sala per rianimarlo sono stati inutili: l’uomo era morto sul colpo a causa di un infarto.

L’amore per la musica

L’anziano viveva insieme con la moglie a Canistro, paese al momento sconvolto dalla terribile notizia, poichè Giannino era conosciuto e ben voluto da tutti.

Aveva cinque figli, uno dei quali presidente della Pro loco di Canistro. Il 71enne era stato maresciallo dell’Aeronautica, nonostante la sua grande passione era quella per la musica. Non a caso non perdeva occasione per cantare, a casa, alle feste, in qualsiasi evento intratteneva amici e parenti.

Insomma, pare sia morto facendo ciò che più amava. Per l’occasione si trovava in un ristorante di Castellafiume, dove ha iniziato a cantare, dinanzi a un centinaio di persone, una delle sue canzoni preferite.

Da lì a pochi minuti dopo, ancora con il microfono tra le mani, si è accasciato ed è finito sul pavimenti.

Domani i funerali

Neanche i soccorritori che sono giunti in un secondo momento al ristorante hanno potuto fare altro per lui, se non appurarne il decesso. Ad assistere alla scena anche alcuni tra amici e famigliari, tra cui il figlio Enrico che ha allertato il 118. Domani si terranno i funerali nella chiesa Santa Maria della Fonticella.