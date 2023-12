Cantamessa: "Con Espresso Cadore Cortina viaggio inizia in treno"

Roma, 15 dic. – (Adnkronos) – “È il primo collegamento, nome italiano e colori sociali: sarà il treno azzurro”. Così l’amministratore delegato di Fs Treni turistici italiani Luigi Cantamessa all’inaugurazione del primo treno notturno Espresso Cadore diretto da Roma Termini a Cortina. “È come rinnovare un hotel di famiglia” ma “non è un viaggio amarcord”, spiega l’ad , elencando alcune delle caratteristiche del nuovo collegamento per un turismo ‘lento’ e sostenibile. Dalla reintroduzione del pasto al bar aperto tutta la notte, dagli interni in velluto alle lenzuola in cotone , “la vacanza inizia dalla partenza del treno”, sottolinea Cantamessa.