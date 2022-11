Canti e bandiere ucraine, a Roma la manifestazione per la pace

Milano, 5 nov. (askanews) – Al via a Roma la grande manifestazione per la pace in Ucraina promossa dalla coalizione “Europe for peace”, a cui aderiscono oltre 600 associazioni tra cui ra cui Arci, Libera, Anpi, Agesci, Legambiente, Sbilanciamoci!, Rete per il Disarmo, Action Aid, Antigone, Capodarco, Legambiente, Wwf, Greenpeace, Comunità di Sant’Egidio, Emergency e i sindacati Cgil, Cisl, Uil.

“Cessate il fuoco subito, negoziato per la pace, solidarietà con il popolo ucraino e con le vittime di tutte le guerre” è il manifesto di chi è sceso in piazza.

Non sono ammessi simboli politici ma sono tanti i partiti e i politici che hanno deciso di partecipare al corteo, a partire dal leader 5S Giuseppe Conte e dal segretario del Pd Enrico Letta.