“Canzone d’amore”: il nuovo brano di Paolo Vallesi

Roma, 12 gen. (askanews) – Si intitola “Canzone d amore” il singolo con cui Paolo Vallesi “apre” il 2022. Da venerdì 14 gennaio in programmazione radiofonica e in tutti i digital store (etichetta Clodio Music, distribuzione Believe), il brano è già disponibile in pre-save.

“Canzone d amore” è accompagnato da una clip girata al Teatro Romano di Fiesole e farà parte di un docufilm.

Il nuovo brano del cantautore fiorentino annuncia un importante e ricco progetto artistico la cui pubblicazione è prevista per il mese di marzo: due album, di cui uno composto totalmente da inediti, mentre l altro conterrà i suoi successi interpretati in duetto con alcuni dei più grandi artisti italiani.

Paolo Vallesi presenta così “Canzone d amore”: “Nel titolo del brano che ho scelto per anticipare il mio nuovo progetto c è già tutto. Ci sono le due parole che più ho voglia di sentire da un bel po di tempo a questa parte, sono le due parole che più mi danno conforto in questo periodo in cui si sente parlare sempre e fin troppo di tutt altro. È l anteprima di un grande lavoro, sicuramente il più importante della mia trentennale carriera, che vedrà la luce nel mese di marzo.

Buon ascolto a tutti”.