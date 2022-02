Canzone di Milva: testo e significato

"Canzone", brano di Don Backy e Detto Mariano nella versione di Milva, torna sul palco dell'Ariston interpretato da Iva Zanicchi per la serata cover: testo e significato.

“Canzone”, il brano di Don Backy e Detto Mariano che la “pantera di Goro” interpretò al Festival del 1968, torna sul palco dell’Ariston: lo ha scelto Iva Zanicchi per la serata cover, quella di venerdì 4 febbraio 2022. Qual è il testo e quale il significato del brano?

Canzone, il testo del brano di Milva

Nel più bel sogno

ci sei solamente tu

sei come un ombra

che non tornerà mai più

Tristi sono le rondini nel cielo

mentre vanno verso il mare

alla fine di un amore

Io sogno e nel mio sogno vedo che

non parlerò d’amore non ne parlerò mai più

quando siamo alla fine di un amore

soffrirà soltanto un cuore

perché l’altro se ne andrà

ora che sto pensando al mio domani

son bagnate le mie mani

sono lacrime d’amore.

Nel più bel sogno

ci sei solamente tu

sei come un ombra

che non tornerà mai più

Questa canzone vola per il cielo

le sue note nel mio cuore

stan segnando il mio dolore

Io sogno e nel mio sogno vedo che

non parlerò d’amore

non ne parlerò mai più

Questa canzone vola per il cielo le sue note nel mio cuore

stan segnando il mio dolore

Questa canzone vola per il cielo

ma rimane nel mio cuore

alla fine di un amore.

Canzone, il significato del brano

“Canzone”, brano intenso interpretato da Milva, racconta un amore altrettanto profondo e sofferto.