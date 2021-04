La commissione di vigilanza ha chiesto un chiarimento a Canzone Segreta per il cachet esagerato percepito da Belen Rodriguez.

Lo show condotto da Serena Rossi, Canzone Segreta, è stato travolto da un’ondata di critiche: secondo i rumor in circolazione infatti Belen Rodriguez, ospite allo show lo scorso 9 aprile, avrebbe percepito un cachet da 100mila euro. Cifra assolutamente esagerata e su cui è scattata una richiesta formale di chiarimento in Commissione di Vigilanza.

Canzone Segreta: il cachet di Belen Rodriguez

La commissione di Vigilanza avrebbe inviato un’interrogazione in Rai per saperne di più in merito al compenso percepito da Belen Rodriguez durante la sua partecipazione allo show, lo scorso 9 aprile. La cifra del cachet (di presunti 100mila euro), se confermata, sarebbe decisamente esagerata rispetto a quanto fatto dalla showgirl nello studio dello show dove – come altri ospiti prima di lei – si era limitata ad assistere ad un’esibizione a sorpresa in suo onore da parte del padre Gustavo, dei fratelli Cecilia e Jeremias, della cantante Syria e dell’amica Laura Chiatti.

Canzone Segreta: le critiche della Lega

Sulla vicenda del cachet esagerato di Belen Rodriguez sono intervenuti anche alcuni parlamentari della Lega, che hanno fortemente criticato lo show condotto da Serena Rossi: “Se confermato, si tratterebbe di una remunerazione assolutamente fuori mercato. In un momento così delicato per il Paese, sarebbe davvero uno schiaffo a tante famiglie, lavoratori, commercianti e imprenditori piegati dalla pandemia e dalla crisi economica“. avrebbero affermato, e ancora: “ennesima beffa da parte del servizio pubblico radio-televisivo, dai conti sempre in rosso, nei confronti dei cittadini che pagano il canone anche a fronte di ascolti assolutamente al di sotto delle aspettative“.

Canzone Segreta: la bufera per Belen

Sulla questione per il momento la Rai non ha fornito conferme o smentite, e ovviamente Belen ha mantenuto il massimo riserbo sulla questione. La showgirl si era recata al programma senza nascondere la commozione per l’omaggio a lei dedicato e mostrando il pancino ormai sempre più evidente. Lei e Antonino Spinalbese aspettano una bambina, Luna Marie, attesa per la fine di giugno. Prima di tornare ai loro impegni lavorativi i due si sono concessi una rilassante vacanza alle Maldive, e a seguire Belen ha svelato ai fan dei social dettagli e retroscena della sua seconda gravidanza, ormai in dirittura d’arrivo. Per Belen si tratta della seconda figlia dopo la nascita del piccolo Santiago.