Canzone Segreta, Eleonora Daniele si commuove: “Spacca il cuore”

Eleonora Daniele, ospite di Canzone Segreta, si è emozionata fino alle lacrime per la sorpresa e l'esibizione che ha ricevuto.

Nella puntata di Canzone Segreta andata in onda ieri sera, venerdì 9 aprile, tra gli ospiti in studio era presente Eleonora Daniele. La trasmissione si basa sulle emozioni, quelle vere e bellissime che nascono ascoltando una canzone.

Canzone Segreta, Eleonora Daniele in lacrime

Eleonora Daniele era una delle ospiti della puntata di Canzone Segreta e ha mostrato tutta la sua emotività. Solitamente questa parte della sua vita cerca di farla rimanere privata, ma questa volta tutte le sue emozioni sono uscite fuori. Si è parlato anche di sua figlia, Carlotta Pia, nata nel maggio del 2020. Sul palco è arrivato Fabio Concato, che ha cantato la canzone “Fiore di Maggio“, molto importante per la conduttrice.

Questo brano, come lei stessa ha raccontato, le ricorda un momento molto dolce e delicato della sua vita, la nascita di sua figlia.

“Carlotta mi ha fatto molto bene alle emozioni” ha spiegato Eleonora Daniele in lacrime. Quella canzone per lei è importante perché parla di ciò che ha provato quando è nata la piccola Carlotta. “Hai fatto uno dei più grandi capolavori che esistano nella musica leggera italiana. È qualcosa che spacca il cuore” ha dichiarato la conduttrice.

“Quando ero in clinica, era appena nata la bimba e si poggiava sempre sulla finestra un gabbiano e anche in quel caso ascoltavo sempre la tua canzone” ha aggiunto Eleonora Daniele, parlando con Fabio Concato. La sorpresa per la conduttrice l’hanno fatta la sorella e i due nipoti, che non amano mostrarsi in tv. “Non so come hai fatto, Serena, a tirare fuori la mia famiglia, è difficilissimo” ha concluso.