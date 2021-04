Canzone Segreta: la reazione inaspettata di Anna Valle

Anna Valle, ospite della puntata di Canzone Segreta, ha avuto una reazione incredibile durante la sua sorpresa.

Nella puntata di Canzone Segreta, andata in onda ieri sera, 16 aprile 2021, su Rai1, è stata ospite Anna Valle. Serena Rossi le ha dato l’occasione di ricevere una bellissima sorpresa, che l’ha emozionata in modo molto particolare.

La reazione di Anna Valle a Canzone Segreta

Serena Rossi ha dato subito il benvenuto al primo ospite della serata, ovvero Anna Valle. Dopo di lei ci sono stati altri ospiti interessanti, come Enrico Brignano, Massimo Ghini, Giancarlo Giannini, Simona Ventura e Valeria Fabrizi.

La sorpresa dedicata ad Anna Valle ha fatto emozionare tutti, mentre la Miss Italia ha avuto una reazione che non è passata inosservata. La donna non poteva realmente credere ai suoi occhi. Questo è un programma davvero emozionante, che tira fuori i sentimenti dei personaggi famosi, mostrandoli in un’altra veste rispetto a quello a cui hanno abituato il pubblico.

La sorpresa per Anna Valle è stato un mix di fortissime emozioni. Tante persone sono salite sul palco, tra cui il marito Ulisse Lendaro, che durante la clip di presentazione ha elogiato la moglie, come “anima del rock, così dolce dal profondo del cuore“.

La reazione particolare di Anna Valle, però, si è scatenata in un momento particolare della sua sorpresa, ovvero dopo l’ingresso del cantante Irama, ex protagonista di Amici di Maria De Filippi. Quando lo ha visto salire sul palco e cantare la sua canzone preferita, degli U2, Anna Valle si è lasciata andare a lacrime di gioia e di commozione.