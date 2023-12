Caos al GF, Varrese vuole abbandonare la Casa: gli autori lo trattengono in confessionale per due ore.

Caos nella notte al GF. Stando ad un’indiscrezione dell’ultima ora, Massimiliano Varrese voleva abbandonare la Casa ed è stato trattenuto per due ore in confessionale.

Caos al GF: Varrese vuole abbandonare la Casa

L’ultima puntata del GF è stata particolarmente difficile per Massimiliano Varrese. L’attore è stato messo davanti ai suoi innumerevoli scivoloni di stile e ha capito di averla fatta grossa. Proprio per questo è andato in crisi e ha manifestato l’intenzione di abbandonare la Casa. Gli autori, per fargli cambiare idea, l’hanno trattenuto in confessionale per due ore.

L’indiscrezione su Massimiliano Varrese

A rendere pubblica l’indiscrezione su Massimiliano sono stati gli esperti di gossip Deianira Marzano e Amedeo Venza. Hanno dichiarato:

“Questa notte Varrese voleva abbandonare la Casa. È stato trattenuto due ore in confessionale, evidentemente per fargli cambiare idea”.

Al momento, è bene sottolinearlo, non abbiamo conferme di ciò, per cui l’indiscrezione va letta come tale.

GF: Varrese resta in Casa e cambia look

Dopo aver manifestato l’intenzione di abbandonare il GF, Massimiliano Varrese ha stravolto il suo look. L’attore si è completamente rasato la barba e ha spuntato i capelli. A detta dei fan, questa mossa è studiata appositamente per ripulire la sua immagine.