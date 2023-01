Caos in Brasile, assalto dei sostenitori di Bolsonaro al Palazzo del Congresso

Il Brasile in queste ultime ore è piombato nel caos.

Alcuni sostenitori di Bolsonaro hanno assaltato il palazzo del Congresso. Stando quanto riporta CNN Brasile era stata già fatta irruzione anche in Parlamento e al Planalto (sede del Governo), così come il TSE (Tribunale superiore elettorale).

I sostenitori di #Bolsonaro in #Brasile come quelli di #Trump, assaltano i palazzi del potere. Non so come si faccia ancora a negare un rigurgito pericolosissimo di fascismo al livello mondiale pic.twitter.com/4Dm5dRHgdU

— Barbara Collevecchio (@colvieux) January 8, 2023