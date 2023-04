Caos in Finlandia, Sanna Marin getta la spugna: "Non mi ricandido"

Caos in Finlandia in perfetta coincidenza con l’ingresso del paese nella Nato, Sanna Marin getta la spugna: “Non mi ricandido”. La ex premier battuta nelle elezioni si dimetterà dalla carica di leader socialdemocratica. Il dato è che in queste ore la notizia sta facendo il giro di media e social: la prima ministra finlandese uscente Sanna Marin si dimetterà dalla carica di leader del partito socialdemocratico.

A dare l’annuncio ci ha pensato la diretta interessata con una conferenza stampa indetta dopo il risultato delle elezioni di domenica. Marin ha precisato che tuttavia lei continuerà il suo lavoro politico come membro del neoeletto Parlamento a partire dalla prossima settimana. Ha detto la Marin: “Ora è il momento di unirsi di nuovo ai ranghi e di dimettersi dalla posizione di presidente del partito”. E ancora: “Questi sono stati anni eccezionalmente difficili e tempi difficili, ora, visto il risultato elettorale, penso di avere l’opportunità di voltare pagina nella mia vita”.

Il testimone all’avversario Orpo

Marin lascia la guida del governo finlandese al conservatore ed ex ministro delle Finanze Petteri Orpo e lo fa dopo aver gestito la pandemia e aver “traghettato il Paese verso una svolta storica, l’ingresso nella Nato”.