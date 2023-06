Caos in Russia, a Kiev gli ucraini gioiscono: "molto divertente"

Roma, 24 giu. (askanews) – A Kiev gli abitanti reagiscono con gioia di fronte alla sfida a Putin del capo dei mercenari russi del gruppo Wagner. Evgenji Prigozhin minaccia di attaccare il Cremlino.

“E’ molto divertente” dice Bogdan, 19 anni. “Stiamo a guardare e facciamo il tifo per tutti e due, quelli della Wagner e l’esercito russo. Speriamo che litigando fra loro ci lascino in pace”.

“Mi aspettavo qualcosa del genere ma non così presto” dice Ilya, 21 anni. “Pensavo sarebbe successo dopo la guerra. ma è un’ottima cosa, e Putin dovrà ritirare un po’ di truppe, meglio per noi!”.

“Ho letto un sacco di notizie, ho pregato perché succedesse” dice Olga, 45 anni. “Spero che significhi la fine di questa guerra, del dolore e del lutto”.

“E’ possibile che ci sia un accordo fra il ministero della difesa russo e il gruppo Wagner” analizza Mariya, 22 anni, “magari solo pr distogliere l’attenzione dalla nostra controffensiva, e per rafforzare il loro esercito. Insomma una cosa fatta apposta per i media. Per questo dobbiamo seguire le news, ma se sta succedendo davvero potrebbe essere un golpe”.

Mikhaylo, 50 anni, è speranzoso. “La Wagner ha lanciato la sua offensiva, arriveranno a Mosca” dice. “Noi siamo molto contenti, davvero molto felici. Adesso mi pare ci siano tutti i presupposti perché noi vinciamo, questa storia indebolirà le forze politiche interne russe, è fantastico”.

