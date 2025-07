Caos per un sacco di farina, governo Gaza: 100mila bambini a rischio

Caos per un sacco di farina, governo Gaza: 100mila bambini a rischio

Gaza, 26 lug. (askanews) – In queste immagini il caos al valico di frontiera di Zikim, a nord della Striscia di Gaza, con migliaia di persone che si affollano, spesso dopo aver percorso chilometri a piedi, per un sacco di farina. Più di 100 organizzazioni umanitarie e per i diritti umani hanno lanciato questa settimana l’allarme sul diffondersi di una “carestia di massa” a Gaza, stremata da 21 mesi di attacchi israeliani e aiuti centellinati.

A subire le conseguenze più pesanti i più deboli, a partire dai bambini, di cui sono stati già segnalati diversi casi di morte per malnutrizione. Secondo quando riferito dal governo palestinese, riportato da Al Jazeera, è una “catastrofe umanitaria senza precedenti e imminente”, con 100.000 bambini di età inferiore ai due anni, tra cui 40.000 neonati, che rischiano di morire nel giro di pochi giorni.

Un dramma dovuto soprattutto alla “totale mancanza di latte per neonati e integratori alimentari, alla chiusura continua dei valichi di frontiera e all’impossibilità di far entrare anche i beni di prima necessità”, ha sottolineato il governo di Gaza.