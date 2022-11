**Caos Procure: sì Camera a conflitto attribuzioni su no uso intercett...

(Adnkronos) – Con 202 voti di differenza la Camera ha deciso di resistere al conflitto di attribuzioni sollevato di fronte alla Corte costituzionale dalla sezione disciplinare del Csm, per opporsi al no, deciso dall'Assemblea di Montecitorio, all'autorizzazione all'uso delle intercettazioni che chiamano in causa l'allora deputato Cosimo Maria Ferri, nell'ambito degli incontri all'hotel Champagne che videro protagonista, tra gli altri, Luca Palamara.