Il caos in Rai non si arresta: ecco chi ha deciso di andarsene dopo Fazio, Littizzetto e Annunziata.

Continua il caos in Rai. Dopo Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Lucia Annunziata, c’è qualcun altro che ha pensato di fare i bagagli. Vediamo chi ha deciso di andarsene.

Caos Rai: chi ha deciso di andarsene?

Dopo Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, che approderanno a Discovery, e Lucia Annunziata, che ha dato le dimissioni, c’è qualcun altro pronto ad abbandonare la Rai. Stando a quanto sostiene Dagospia, Massimo Gramellini è pronto a lasciare Viale Mazzini:

“Potrebbe aggiungersi alle uscite dalla terza rete di Fabio Fazio e Lucia Annunziata. Fonti di primo piano ipotizzano il suo sbarco su La7, contatti facilitati dalla vicinanza del giornalista a Urbano Cairo che è anche editore di Rcs, gruppo in cui Gramellini lavora come editorialista del Corriere della Sera. Sul tavolo delle trattative un programma simile destinato al sabato sera di La7″.

Massimo Gramellini pronto a lasciare la Rai

Gramellini, quindi, si potrebbe aggiungere a Fazio, Littizzetto e Annunziata. Il giornalista ed editorialista del Corriere della Sera potrebbe sbarcare su La7, forte anche del rapporto lavorativo già in essere con Urbano Cairo. A sostegno della tesi di Dagospia ci sono i saluti con cui Massimo si è congedato da Le parole, il suo programma in onda su Rai3 il sabato sera in prima serata. Lo scrittore ha sottolineato che ha il “contratto in scadenza, in attesa di incontri definitivi“. Ha esordito:

“La mia parola è Pubblico: il pubblico, la nostra comunità. In sette anni siete diventati tanti e mai come quest’anno abbiamo avvertito l’esistenza di una connessione sentimentale. Me ne accorgo quando per strada incontro qualcuno di voi: questo programma lo sentite come una piccola parte della vostra vita e, credetemi, per noi che lo facciamo non potrebbe esistere complimento più bello”.

I saluti di Massimo Gramellini a Le Parole

Massimo ha proseguito: