Caos treni Roma, Strisciuglio(Rfi): guasto raro, andremo a fondo

Roma, 2 ott. (askanews) – “È avvenuto un guasto raro che ha colpito la cabina elettrica che alimenta gli impianti di circolazione del nodo di Roma. Le cause sono in corso di accertamento, andremo a fondo, non accettiamo che questo tipo di guasti possa avvenire comportando in alcuni momenti della giornata degli effetti che non sono accettabili”.

Lo ha detto l’ad di Rfi, Gianpiero Strisciuglio, alla presentazione del nuovo brand del trasporto regionale delle Fs, parlando del guasto tecnico che questa mattina ha mandato in tilt la circolazione dei treni nelle stazioni di Termini e Tiburtina a Roma.

“Gli impatti sono considerevoli – ha aggiunto – sono aree a forte congestioni di traffico, in un orario impegnativo, l’impegno del team operativo è cercare di alleggerire con gli operatori del servizio gli impatti sul traffico regionale e su quello a lunga percorrenza che interessa il nodo di Roma”.