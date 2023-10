Capaccetti (Pfizer), 'terapia deficit ormone crescita grande risultato'

Roma, 18 ott. (Adnkronos Salute) - "Somatrogon è un grande risultato, dopo anni di impegno e di ricerca siamo riusciti a sviluppare un innovativo trattamento per i bambini con deficit dell’ormone della crescita (GH). Come Pfizer siamo entusiasti di essere riusciti a innovare lo sta...

Roma, 18 ott. (Adnkronos Salute) – "Somatrogon è un grande risultato, dopo anni di impegno e di ricerca siamo riusciti a sviluppare un innovativo trattamento per i bambini con deficit dell’ormone della crescita (GH). Come Pfizer siamo entusiasti di essere riusciti a innovare lo standard di cura e di poter offrire una nuova opzione terapeutica in linea con il nostro scopo: innovazioni che cambiano la vita dei pazienti”. A dirlo all’Adnkronos Salute Barbara Capaccetti, Direttore medico di Pfizer, in occasione della presentazione oggi a Roma di somatrogon, l’innovazione terapeutica sviluppata da Pfizer indicata per il trattamento del deficit dell’ormone della crescita (Gh) in età pediatrica con somministrazione settimanale.

“Quello che ci spinge ogni giorno nel nostro lavoro – sottolinea Capaccetti – è mettere il paziente al centro, non solo sviluppando farmaci e vaccini ma anche nuovi approcci terapeutici. Come in questo caso con una somministrazione, non più quotidiana ma settimanale, che può migliorare la qualità di vita dei piccoli pazienti e dei loro genitori”.

“Siamo arrivati a questo obiettivo dopo ben 35 anni e un robusto studio di Fase 3 randomizzato – conclude il direttore Medico di Pfizer – che ha confrontato somatogron con la somatropina, quest’ultima terapia standard quotidiana fino ad oggi, e un endpoint che ha arruolato oltre 224 pazienti. Il nuovo ormone della crescita long-active ha dimostrato la stessa efficacia in termini di velocità di crescita della somatropina con un profilo di efficacia e sicurezza sovrapponibile”.