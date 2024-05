Capaccioli (GBC Italia): impegno strutturato con Remtech

Roma, 29 mag. (askanews) - "E' un'intesa in cui ci impegniamo a condividere e potenziare reciprocamente le conoscenze derivanti da attività di ricerca, sviluppo e innovazione, nonché a organizzare eventi di alto profilo per individuare le migliori soluzioni tecniche e metodologiche verso una trans...

Roma, 29 mag. (askanews) – “E’ un’intesa in cui ci impegniamo a condividere e potenziare reciprocamente le conoscenze derivanti da attività di ricerca, sviluppo e innovazione, nonché a organizzare eventi di alto profilo per individuare le migliori soluzioni tecniche e metodologiche verso una transizione ecologica e digitale che sia guidata dalla valorizzazione del benessere del cittadino. Attraverso gruppi di lavoro e iniziative congiunte, ci impegniamo a supportare il dibattito istituzionale nazionale e a sviluppare proposte operative per la riqualificazione dei territori e delle città italiane e valorizzando le eccellenze del nostro Paese.”

E’ il commento di Fabrizio Capaccioli, Presidente del Green Building Council Italia a margine della firma del memorandum of understanding tra Remtech Expo e Green Building Council Italia per cooperazione su rigenerazione, riqualificazione e ricostruzione.

Il protocollo d’intesa conferma l’unione di intenti nel potenziare la comunità ed il dibattito tecnico, tecnologico politico e scientifico nazionale ed internazionale, nel campo della riqualificazione e rigenerazione dei territori e delle città.