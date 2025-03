Capaccioli (GBC Italia), presentato il primo protocollo GBC HB

Roma, 12 mar. – “Siamo estremamente orgogliosi di avere finalmente uno spazio dedicato al Green Building Council all’interno dell’Italian Greenway a MIPIM 2025. In questo contesto, attraverso la nostra grande organizzazione, stiamo promuovendo il nostro protocollo per gli edifici storici GBC HB, ora finalmente tradotto in inglese e pronto a livello internazionale, un protocollo che ho l’onore di rappresentare – lo ha dichiarato il Presidente del GBC Italia, Fabrizio Capaccioli in occasione del MIPIM a Cannes. “L’obiettivo è stato chiaro fin dall’inizio: essere presenti qui. Molti dei nostri soci e stakeholder ci hanno ringraziato per la nostra partecipazione istituzionale a un evento che richiede un impegno attivo, soprattutto quando si parla di costruito, costruito sostenibile e rigenerazione urbana. Il Green Building Council – precisa Capaccioli – ha recentemente cambiato la propria visione, passando da un focus esclusivo sul territorio nazionale a un ambizioso approccio internazionale, mirando all’export del proprio sapere fare Made in Italy e della propria cultura legata al costruito sostenibile. Un settore che non ha pari a livello globale e che riteniamo possa rappresentare non solo un vantaggio per il nostro Paese, ma anche per altre nazioni che devono affrontare tematiche legate ai sistemi di rating energetico-ambientali. Su questo, come nel caso del protocollo HB, siamo convinti di avere molto da insegnare e da trasferire a chi, in altri Paesi, ha bisogno di lavorare sul patrimonio storico, applicando i principi della sostenibilità”.