Capaccioli (GBC): Risultati intesa con Remtech già da settembre

Roma, 30 mag. (askanews) – “Lanciamo una nuova modalità di collaborazione tra due realtà che hanno visione per la transizione ecologica e digitale. Dovremo accelerare il passaggio dall’economia lineare a quella circolare con la rigenerazione urbana sostenibile e l’innovazione sui materiali. Ricordo la sinergia tra GBC e Remtech già nella Cop28 e nella riunione ministeriale del G7 Ambiente di Torino. Attualmente le politiche nazionali hanno limiti ma noi siamo capaci di confrontarci con le istituzioni e ci teniamo quasi quotidianamente in contatto”. Lo ha detto Fabrizio Capaccioli, presidente di Green Building Council Italia, ad un The Watcher Talk, format di The Watcher Post, focalizzato sul protocollo d’intesa tra GBC Italia e il Comune di Ferrara, nell’ambito del Remtech Expo. Capaccioli ha aggiunto: “L’efficacia dell’accordo sarà valutata tramite metriche e certificati, secondo nostri metodi già in uso. Da settembre, con il Remetch Expo, metteremo a terra i primi elementi del percorso di cui il pubblico potrà rendersi conto”.