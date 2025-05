Capaccioli: Tecnopolo DAMA, nuovo emblema rigenerazione

Roma, 30 mag. – “La consegna di certificati e targhe al Tecnopolo DAMA rappresenta una straordinaria evoluzione per la nostra famiglia di certificazioni. Questo territorio, in piena trasformazione urbana, ha trovato nella storica ciminiera un tempo aggregatrice di migliaia di lavoratori e delle loro famiglie il simbolo ideale per coniugare passato e futuro. Oggi, grazie a questo intervento, oltre 5.000 persone vivranno e lavoreranno in un contesto all’avanguardia, fondato su intelligenza artificiale, previsioni climatiche e data storage.

Il Green Building Council, attraverso il lavoro del chapter Emilia-Romagna e le certificazioni LEED Platinum, è orgoglioso di aver portato il meglio della tecnologia sostenibile all’interno di questa struttura. Il Tecnopolo DAMA si afferma così come un nuovo emblema di lavoro, famiglia e rigenerazione urbana”.

Lo ha dichiarato Fabrizio Capaccioli, presidente di GBC Italia, in una videodichiarazione in occasione dell’evento “Innovazione e sostenibilità”, promosso da GBC Italia e AIRIS.