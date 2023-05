Home > Askanews > Capaci, De Lucia: a Palermo è cambiato molto ma non tutto Capaci, De Lucia: a Palermo è cambiato molto ma non tutto

Palermo, 23 mag. (askanews) – “Intanto non dobbiamo più interrogarci su quando si sarebbe ripreso un latitante importante. Questo vuol dire uno Stato più credibile e una mafia oggettivamente indebolita, perché uno degli ultimi suoi capi carismatici non è più libero e non è più in grado di coordinare il potere della mafia soprattutto sul territorio trapanese”. Lo ha detto il procuratore Maurizio De Lucia in merito all’arresto di Messina Denaro e nel giorno del trentunesimo anniversario della strage di Capaci. “A Palermo è cambiato molto, ma non è cambiato tutto: ci sono ancora delle zone grigie di indifferenza o di ricerca della forza della mafia, ma molto è cambiato. Basta vedere i giovani che oggi sono qui, la loro partecipazione è la consapevolezza di cosa è accaduto negli anni ’90”, ha concluso.

