Caparezza ha sposato Albina: chi è la moglie del rapper

Caparezza ha sposato la sua storica compagna Alba “Albina” Stella nella sua Molfetta.

Caparezza: il matrimonio

Il 20 novembre 2022 Caparezza è uscito allo scoeprto con la sua storica compagna che ha deciso di sposare nella sua città natale, Molfetta, alla presenza di amici e parenti. La cerimonia si è svolta con rito civile e a seguire gli sposi si sono recati presso l’Eremo club (locale in cui il rapper ha mosso i suoi primi passi come musicista) con amici e colleghi. Sui social in tanti sono rimasti stupiti dalla notizia e hanno fatto le congratulazioni al rapper che, finora, aveva mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata.

Finora Caparezza (al secolo Michele Salvemini) aveva preferito tacere sull’identità della sua compagna, il cui nome è Alba – detta Albina – Stella. La è originaria di Barletta e sarebbe stata la sua fidanzata storica prima di diventare sua moglie. Non è dato sapere che lavoro svolga né dove lei e il rapper si siano conosciuti.

Caparezza e il ritiro dalle scene

A causa di alcuni disturbo uditivi Caparezza ha recentemente annunciato di essere costretto a prendere una pausa dalle scene.

“Soffrendo di acufene e ipoacusia non posso più fare lunghi giri di concerti come accadeva in passato.

In questi sette anni di difficoltà ho incontrato tanti colleghi che m’hanno detto senti questo, fatti vedere da quello, io l’ho fatto ma non è cambiato alcunché. Così ho smesso di cercare cure miracolose per il mio deficit uditivo. Amo la scrittura e quindi penso a un testo, un fumetto, un soggetto, a una storia”, ha dichiarato il cantante.