Capelli che cadono a novembre: le cause e come rimediare

I capelli che cadono a novembre dipendono dalla variazione delle ore di buio e di luce, ma anche dallo stress e si rafforzano con prodotti naturali.

L’autunno è il periodo dell’anno in cui i capelli tendono maggiormente a cadere e sono fonte di preoccupazione per i soggetti che temono di andare incontro a calvizie. I capelli che cadono a novembre sono una condizione più che normale, ma fortunatamente vi sono una serie di rimedi e di consigli utili che aiutano a prendersene cura nel modo migliore.

Capelli che cadono a novembre

Il mese di novembre non è solo il periodo delle caldarroste, ma anche della caduta dei capelli. Infatti, in questo periodo dell’anno sono tantissimi i capelli che cadono anovembre, ma si tratta di una condizione normale che non deve minimamente preoccupare. Una condizione che coinvolge sia gli uomini che le donne, a prescindere.

Una caduta che tende ad accentuarsi in autunno con il cambiamento dei ritmi della natura e della stagione.

L’autunno e il mese di novembre, in particolare, è la stagione in cui gli organismi animali e vegetali tendono a rispondere in maniera quasi analoga. Così come dagli alberi cadono le foglie, così donne e uomini devono affrontare il problema dei capelli che cadono a novembre.

Non bisogna fare drammi, ma cominciare a prendersene cura è il primo passo per una chioma sana e forte. Si può facilitare e stimolare la crescita della chioma usando e applicando delle lozioni spray come Foltina Plus o anche degli integratori oppure fare un massaggio al cuoio capelluto in modo da entrare maggiormente in profondità nel capello.

Il massaggio è un passaggio molto importante dal momento che stimola la microcircolazione e favorendo una migliore ricrescita del capello. Il massaggio si può fare anche da soli e bastano pochi minuti per allontanare lo stress dai capelli e avere una chioma che sia nuovamente forte e sana al punto giusto.

Capelli che cadono a novembre: cause

I capelli che cadono a novembre possono essere davvero fastidiosi e anche particolarmente difficili da gestire.

Per conoscere anche i possibili rimedi per la salute della chioma, è molto importante verificare le cause e i fattori di rischio per cui si ha una caduta abbondante del capello in questo periodo.

Non è mai facile risalire alle cause dei capelli che cadono a novembre dal momento che ve ne possono essere diverse e tendono a variare da un soggetto all’altro. Soltanto un esperto del settore attraverso una analisi attenta e dettagliata del capello è in grado di dare delle risposte che siano certe e concrete.

Comunque, tra le cause dei capelli che cadono a novembre vi sono sicuramente quelle attribuibili al cambio di stagione. Le ore di luce e il cambio dell’ora solare a quella legale sicuramente contribuisce non poco alla caduta della chioma. Un altro fattore che influenza sono gli sbalzi di temperatura che portano il capello a indebolirsi e cadere.

La variazione del rapporto tra le ore di luce e quelle di buio porta a qualche squilibrio ormonale e quindi alla caduta dei capelli in questo mese di novembre. Ci sono poi cause legate alla sfera psicologica, come lo stress sul lavoro, ma anche l’inquinamento atmosferico portano ad avere capelli che cadono a novembre.

Capelli che cadono a novembre: miglior rimedio

Per dare forza e rinfoltire i capelli che cadono a novembre, è bene usare una lozione spray che è la migliore da esperti e consumatori. Si tratta di Foltina Plus che è adatta sia a uomini che donne, a prescindere dal tipo di capello. Una lozione che, in poco tempo, ridona capelli forti e sani.

Una alternativa economica al trapianto di capelli. Infatti, l’uso costante di Foltina Plus permette di stimolare la microcircolazione sanguigna e quindi favorire la ricrescita del capello. In pochissimo tempo, si hanno capelli forti e sani con le zone diradate che cominciano pian piano a rinfoltirsi.

Foltina Plus è consigliata, anche perché ha al suo interno dei componenti che sono senza controindicazioni o effetti collaterali. Infatti, al suo interno si trovano ingredienti quali arginina, che ha una azione vasodilatatrice dal momento che contribuisce ad affluire maggiore sangue alla circolazione sanguigna e quindi stimolare la crescita. Vi è poi la serenoa che impedisce la calvizie e il fieno greco, ricco di fitoestrogeni che protegge la capigliatura.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Per applicare questa lozione basta spruzzarla sui capelli, massaggiare e lasciare che si assorba in profondità. Possono usarla sia uomini che donne, a prescindere dal proprio tipo di capello.

Essendo originale ed esclusiva, Foltina Plus non si ordina nei siti di e-commerce o negozi fisici, ma sul sito ufficiale del prodotto compilando il modulo con i propri dati personali. In questo modo è possibile approfittare dell’offerta di due confezioni al costo di 49€ con il pagamento accettabile sia con Paypal che carta di credito, ma anche in contanti al corriere al momento della consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.