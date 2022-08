Capelli che cadono in estate: le alternative naturali

L'estate è il periodo in cui i capelli cadono maggiormente, a causa del sole, del vento e della salsedine, ma i rimedi naturali rendono la chioma folta.

L’estate, sebbene piacevole da vivere, porta con sé anche delle preoccupazioni, come il caldo eccessivo e l’umidità. Proprio questi due fattori sono alcuni dei maggiori responsabili dei capelli che cadono durante il periodo estivo. Un problema che si può trattare con soluzioni e rimedi naturali che danno forza alla chioma.

Capelli che cadono in estate

Durante la stagione estiva, è più che normale che i capelli possano cadere, ma non vi è nessun motivo per cui preoccuparsi. I capelli che cadono in estate sono dovuti al normale ricambio fisiologico, ma sicuramente non fa piacere avere delle ciocche sul cuscino oppure quando si pettinano o spazzolano.

Si tratta di un problema particolarmente diffuso che riguarda sia uomini che donne. Una problematica vissuta con timore e allarmismo, per la quale non vi è motivo di preoccuparsi dal momento che si tratta di un ricambio normale in questa stagione, come quando succede durante il periodo autunnale.

Rispetto ad altri periodi dell’anno, i capelli che cadono in estate sono molto più intensi e abbondanti. Una problematica che rischia di prolungarsi anche nelle settimane successive che sono un anticipo della stagione autunnale. È un normale ricambio fisiologico che porta poi ad avere una chioma che sia più folta e bella per i giorni e mesi a venire.

In questo periodo che è una sorta di intermezzo tra la stagione estiva e autunnale, i capelli si trovano nella cosiddetta fase Telogen, che porta a una cessazione di tutte le attività vitali che riguardano la chioma. Una fase che porta poi a stimolare la crescita di nuovi capelli per una chioma più lucente e sana.

Capelli che cadono in estate: cause

In estate sono tanti i fattori che contribuiscono al benessere e alla salute della chioma. L’esposizione eccessiva ai raggi del sole, magari senza la dovuta preoccupazione, porta a far cadere i capelli. A causa proprio dei raggi del sole, il cuoio capelluto è sottoposto a maggiore stress ossidativo per cui si possono trovare alcune ciocche in bagno o negli abiti.

La secchezza, la troppa umidità, tipiche di questo periodo, sono considerate responsabili dei capelli che cadono. Le alte temperature di questo periodo che hanno toccato i 40° hanno alterato l’equilibrio della cute con capelli molto più fragili e sfibrati che sono caduti. Le abitudini sbagliate e i fattori ambientali sono sicuramente i maggiori fattori di rischio per la chioma.

In estate, il fusto dei capelli è sottoposto a tutta una serie di fattori e problematiche, come la salsedine, il cloro delle piscine, ma anche il vento che rendono i capelli opachi e fragili, per cui cadono. Una idratazione molto scarsa e una alimentazione poco equilibrata o povera di determinati nutrienti va a indebolire il capello.

I continui lavaggi per eliminare la salsedine e il coloro con prodotti particolarmente aggressivi sono un pericolo per la chioma. In questo caso, usare prodotti delicati a base naturale può aiutare a rinforzare il capello impedendo che possa essere più opaco e sfibrato e, quindi, cadere. Coprire la testa con un foulard o capello sicuramente protegge la chioma dal sole e da altri fattori.

Capelli che cadono in estate: rimedio naturale

Come abbiamo visto, sono diverse le cause per i capelli che cadono in estate. Per fare in modo che siano più lucenti e forti in modo che non vadano incontro a calvizie, raccomandiamo di usare un prodotto a base naturale molto efficace per i risultati che dona. Si tratta di Foltina Plus, una lozione che è una alternativa al trapianto e che permette di avere capelli forti e folti.

Uno spray professionale usato da uomini e donne e raccomandato da esperti. Possono usarlo sia uomini che donne, a prescindere dal tipo di capello: riccio, sfibrato, lungo, ecc. Una lozione da portare sempre con sé in modo da usarla all’evenienza. Gli studi hanno mostrato l’efficacia di questo prodotto su ogni tipo di capello di donne e uomini.

E’ notificato come la migliore lozione professionale per capelli da esperti e consumatori che lo stanno utilizzando. Infatti è riconosciuto come la migliore alternativa naturale al trapianto di capelli

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

L’uso costante di questa lozione consente di stimolare la crescita del capello, riequilibrare gli ormoni in modo da risvegliare la cute e comporta anche un miglioramento del microcircolo che aiuta a rendere i capelli forti. In poco tempo, le aree diradate cominciano a rinfoltirsi.

Foltina Plus è sicuro ed efficace, anche e soprattutto grazie agli elementi naturali al suo interno, quale l’arginina, un aminoacido che ha una azione vasodilatatrice che stimola la circolazione sanguigna favorendo la ricrescita dei capelli; la serenoa che arresta la caduta del capello e il fieno greco, ricco di fitoestrogeni che protegge la capigliatura.

Bisogna semplicemente spruzzarlo nelle aree più diradate, massaggiare per un minuto e lasciare che si assorba. Una lozione che non unge o corrode la cute.

Foltina Plus si ordina soltanto cliccando qui sul sito ufficiale del prodotto perché originale ed esclusivo, non disponibile nei negozi fisici o ecommerce. Bisogna compilare il modulo con i dati e usufruire della promozione di due confezioni a 49€ (invece del doppio) con pagamento possibile soltanto con Paypal, carta di credito e i contanti al corriere quando giunge a casa con il pacchetto per la consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.