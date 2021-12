Capelli che si spezzano e non crescono: i rimedi naturali

I capelli che si spezzano o non crescono dipendono da vari fattori, ma con un n buon rimedio naturale si può avere una chioma folta e robusta.

I capelli sono parte della bellezza maschile e femminile, ma non sempre sono forti come li si vorrebbe. Alcuni soggetti possono andare incontro a capelli che si spezzano o che non crescono nel giusto modo perché magari troppo sfibrati e fragili. In questo caso si consiglia di intervenire subito verificando le cause e anche i metodi naturali migliori che illustriamo qui.

Capelli che si spezzano

Una condizione che preoccupa e che spesso dipende da diverse cause che è bene analizzare in modo da trovare la soluzione maggiormente adatta. I capelli che si spezzano sono spesso causa di una chioma sfibrata e poco fragile. In alcuni periodi dell’anno, come l’autunno, i capelli sono più deboli e quindi tendono a spezzarsi facilmente.

Ci sono poi una serie di cause che possono influire, come agenti atmosferici, quali lo smog, il sole o anche l’eccessiva umidità che li rende deboli portandoli così a spezzarsi. Alcune tinture e colorazioni frequenti, lavaggi con prodotti non adatti, l’uso eccessivo di piastra e arricciacapelli li irrita per cui si spezzano facilmente.

Può anche succedere che mentre li si pettina o si realizza una acconciatura il capello si spezzi e in quel caso dipende dal fatto che ha perso la sua naturale elasticità. Un capello fragile, debole che si spezza dipende anche da carenze nutritive per cui è bene inserire nella propria alimentazione nutrienti ricchi di vitamine, minerali, come il pesce, le uova, ma anche latticini, fagioli, verdure a foglia verde che aiutino a irrobustirli.

Oltre all’alimentazione e ai cibi adeguati, per i capelli che si spezzano è possibile anche rivolgersi al parrucchiere per il taglio o una spuntatina in modo da rimuovere le parti che sono maggiormente danneggiate e rovinate. Usare uno shampoo o delle lozioni specifiche, magari a base naturale, come Foltina Plus, aiuta a rinfoltire la chioma e renderla più forte.

Capelli che non crescono

Insieme ai capelli che si spezzano, vi è un altro problema molto comune che preoccupa in misura maggiore sia uomini che donne, ovvero i capelli che non crescono. Una condizione per cui ci si sente a disagio, ma alla quale è possibile rimediare con una serie di accorgimenti e rimedi anche naturali, particolarmente efficaci.

Per riuscire a far crescere i capelli che non crescono di almeno un centimetro al mese e avere così una chioma folta, è bene seguire alcuni di questi suggerimenti e consigli. Una delle prime regole è usare uno shampoo che sia ricco di nutrienti e di principi attivi che permettano di stimolare la crescita del capello in modo che sia più folto.

Si consiglia poi di prestare particolare attenzione alle punte, ovvero alla fase delle lunghezze dei capelli che non crescono, poiché durante la fase di crescita, le punte sono considerate la zona più fragile che tende a indebolirsi maggiormente e di conseguenza a spezzarsi. Un capello che si spezza, ovviamente non cresce.

Un altro metodo valido ed efficace sia per i capelli che si spezzano, ma anche per quelli che non crescono è fare un trattamento alla chioma, magari una maschera a base di ingredienti naturali o un balsamo che possa rinfoltirli per agevolare così la crescita del capello evitando anche tutte quelle abitudini che sono sbagliate, come lavare i capelli tutti i giorni che rischia di farli diventare più fragili e quindi spezzarsi rapidamente.

Capelli che si spezzano: rimedi naturali

Per i capelli che si spezzano perché molto fragili e deboli, è possibile affidarsi a diverse soluzioni e rimedi naturali. Il migliore è secondo esperti e consumatori, considerando gli ottimi risultati che dona, è l’uso di Foltina Plus, una lozione spray made in Italy che possono usare sia uomini che donne, a prescindere dal tipo di capello.

Una lozione che è possibile portare sempre con sé in modo da usare all’occorrenza e che permette, sin dalla prima applicazione, di avere una chioma forte, folta e come la si desidera senza sottoporsi all’intervento chirurgico. Una soluzione efficace, economica al servizio del capello per cui non vi è bisogno di spendere molto denaro (per il trapianto) dal momento che ha un ottimo rapporto qualità prezzo.

Per chi volesse ordinarlo o per saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Foltina Plus permette, sin da subito, di arrestare la caduta del capello, di stimolare e riattivare la microcircolazione per una chioma folta e bella, stimola i follicoli e favorisce la ricrescita dei capelli che non crescono o hanno delle difficoltà a crescere, soprattutto nelle zone maggiormente diradate. Chi usa Foltina Plus ha notato miglioramenti in poco tempo con le aree diradate che cominciano a rinfoltirsi.

Si consiglia di usarlo tutti i giorni spruzzando sui capelli, massaggiando con movimenti circolari e lasciare che si assorba in profondità. Non unge e lascia macchie, quindi è sicuro da usare. Funziona anche perché ha ingredienti naturali come arginina che stimola la circolazione sanguigna per una crescita rapida del capello, serenoa che dona una chioma spessa e fieno greco ricco di fitoestrogeni che combatte la caduta dei capelli.

Una lozione non ordinabile nei negozi fisici o siti di e-commerce perchè altamente esclusiva ed originale (attenzione ai prodotti truffa). Per ordinarlo è sufficiente cliccare qui sul sito ufficiale del prodotto. Foltina Plus ha un costo di 49€ per due confezioni con il pagamento che avviene con Paypal, la carta di credito o i contanti direttamente al corriere al momento della consegna del prodotto a domicilio

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.