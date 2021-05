I capelli danneggiati dal sole si possono trattare con prodotti specifici e rimedi naturali efficaci in modo che non cadano.

In estate, a causa del mare, del sole e della salsedine, i capelli, fonte di bellezza e sensualità, vanno incontro a problematiche e difficoltà varie. Vediamo quali rimedi usare per i capelli danneggiati dal sole e come fare per farli splendere nuovamente.

Capelli danneggiati dal sole

Il sole, per quanto abbia dei risvolti positivi dal momento che dona un colore dorato e abbronzato alla pelle, risulta anche particolarmente nocivo per i capelli che devono subire alcuni problemi. I capelli danneggiati dal sole appaiono, infatti, opachi e sfibrati, proprio a seguito dei raggi ultravioletti sulla cheratina e le membrane cellulari.

I capelli danneggiati dal sole tendono ad apparire secchi e sfibrati. Per questa ragione, quando si va al mare o in montagna, risulta fondamentale proteggerli nel modo giusto con prodotti specifici. Quando si sta per tanto tempo a contatto con l’esposizione solare, i capelli possono apparire poco lucenti ed è bene indossare un cappello o usare dei prodotti specifici in modo da dare loro la giusta vitalità.

I capelli tendono a risentire dei raggi ultravioletti del sole per cui appaiono secchi, perdono di lucentezza e il sole, insieme ad altri fattori, quali la salsedine, la sabbia, ecc., ha effetti deleteri sulla salute del capello. L’esposizione ai raggi solari provoca un danneggiamento della cheratina, la proteina che ricopre il capello e le membrane cellulari, per cui porta ad avere una chioma secca, crespa e molto fragile.

Il sole è nemico anche dei capelli decolorati che, a contatto per molto tempo con le esposizioni solari perdono il colore e la luminosità dal momento che il sole tende a sibiadire il colore artificiale. Insieme al sole, anche la salsedine rende opaco il capello rischiando di irritarlo e provocare dermatiti o irritazioni di altro tipo.

Capelli danneggiati dal sole: consigli

Per ridare vitalità e lucentezza ai capelli danneggiati dal sole, è bene seguire alcuni consigli importanti che ristrutturino la chioma dandole quei nutrienti di cui ha bisogno. Gli impacchi e le maschere a base sia di componenti naturali che vegetali, quali olio di cocco o di argan sicuramente sono considerati una soluzione efficace e utile per il capello.

Si consiglia anche di usare shampoo e balsamo a base di cheratina che nutre il capello in profondità restituendogli ciò di cui ha bisogno in modo da dare vitalità e forza alla chioma. Gli impacchi si possono effettuare almeno un paio di volte a settimana proprio per garantire i giusti nutrienti di cui ha bisogno per essere forte e rafforzarlo.

Ci sono impacchi a base naturale, come aloe vera che è utile per i capelli danneggiati dal sole, ma anche con yogurt che ha proprietà ristrutturanti. Per usare questi impacchi, basta applicarli sulla capigliatura umida per almeno mezz’ora per poi risciacquare con lo shampoo e usare il balsamo.

L’olio di avocado è un altro rimedio utile per i capelli danneggiati dal sole dal momento che è ricco di acidi grassi essenziali, vitamine che sono importanti per la salute della chioma rinforzandola soprattutto durante l’estate quando il capello è maggiormente sottoposto a fattori esterni. In questo caso, basta applicarlo sul cuoio capelluto in modo da distribuirlo uniformemente e massaggiare per poi risciacquare e procedere con lo shampoo.

Capelli danneggiati dal sole: miglior rimedio

Dal momento che i capelli danneggiati dal sole possono andare incontro a problemi più gravi come la caduta, è bene correre ai ripari. In questo contesto, il rimedio migliore consigliato dagli esperti è Foltina Plus, una lozione spray professionale con ingredienti naturali. Questa lozione è particolarmente indicata per proteggere i capelli.

Foltina Plus stimola la ricrescita del capello sin da subito e con risultati evidenti già dalle prime applicazioni. Un prodotto del genere è raccomandato sia a uomini che donne, a prescindere dal tipo di capello ed è possibile portarlo con sé in qualsiasi momento per usarlo all’evenienza. E’ considerata, grazie ai suoi benefici l’alternativa ideale e naturale al trapianto di capelli. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Si tratta di una lozione che arresta la caduta del capello, favorisce la microcircolazione in modo da avere capelli che siano sani e belli, stimola i follicoli spenti e accelera il processo di crescita soprattutto nelle zone maggiormente diradate. Inoltre, è raccomandato l’uso di questo prodotto dal momento che si basa su ingredienti naturali che non hanno controindicazioni o effetti collaterali.

Tra i componenti naturali di Foltina Plus si trovano l’arginina che stimola la microcircolazione, serenoa che arresta la caduta del capello e fieno greco che ha il compito di equilibrare il capello, innescando la ricrescita grazie alla presenza dei fitoestrogeni al suo interno. Una formula che non unge né sporca.

Basta spruzzarlo sui capelli nelle aree maggiormente diradate, massaggiare con movimenti circolari e lasciare che si assorba in profondità. La soluzione ideale per dare vitalità e forza alla chioma.

Dal momento che Foltina Plus è originale ed esclusivo; non è reperibile nei negozi fisici e negli ecommerce. Per ordinarlo bisogna compilare il modulo e inserire i dati sul sito ufficiale del prodotto, per poi inviarlo. Il prodotto è in promozione al costo di 49€ per due confezioni con la spedizione gratis. Il pagamento avviene con Paypal, carta di credito e anche in contanti al corriere al momento della consegna della merce.

