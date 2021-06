Capelli deboli e cadenti in estate come rimediare

Per trattare e curare i capelli deboli in estate, sono diversi i rimedi naturali che aiutano anche a combattere la calvizie e l'alopecia.

Intro: I capelli sono croce e delizia, oltre a essere parte del fascino e della bellezza di uomini e donne. Spesso, in estate, a causa di alcuni fattori, i capelli possono apparire secchi e sfibrati. Per ovviare al problema, ecco come rimediare e quali prodotti usare per i capelli deboli.

Capelli deboli e cadenti

Il cambio di stagione e l’arrivo dell’estate non fa bene al capello, anzi, spesso il sole e la salsedine rischiano di danneggiarli rendendoli sfibrati. I capelli deboli possono preoccupare sia uomini che donne e portare a problemi, quali l’alopecia e la calvizie. Per questa ragione, è molto importante correre ai ripari in modo da proteggerli dal sole e dal caldo.

Se in vacanza si nota una maggiore caduta o perdita dei capelli, non bisogna assolutamente andare nel panico, in quanto si tratta sicuramente di un processo naturale e del tutto fisiologico. Si tratta di un fenomeno del tutto naturale che è possibile riuscire a contrastare con rimedi e prodotti specifici che possano rinforzare il capello e aiutarlo a crescere in modo migliore.

Per questa ragione, per affrontare il problema dei capelli deboli, bisogna correre ai ripari, cercando di idratare l’organismo bevendo molta acqua. Al momento del lavaggio della chioma, si consiglia di evitare gli shampoo troppo aggressivi in quanto rischiano di danneggiarli maggiormente. Meglio optare per trattamenti specifici come Foltina Plus che rinforza il capello limitandone la caduta.

Solitamente i capelli deboli che cadono in questa stagione sono verso la fase finale del ciclo vitale, quindi non è il caso di preoccuparsi ulteriormente. Sicuramente usare i prodotti adatti aiuta a rinforzarli ed evitare che cadano, quindi andando incontro ad alopecia oppure calvizie, una delle preoccupazioni maggiori.

Capelli deboli: cause

doccia. Le cause e i fattori dei capelli deboli sono dovuti al sole e ai suoi raggi, ma anche alla salsedine che non fa bene alla chioma portando ad avere un cuoio capelluto poco forte e sano. Gli effetti dei raggi solari influiscono sul capello, per cui il cuoio capelluto è sottoposto a uno stress ossidativo che è nettamente superiore rispetto ad altri periodi dell’anno.

Altri responsabili dei capelli deboli possono anche essere la secchezza e l’eccessiva umidità che sono tipiche del periodo estivo e quindi deleterie per la salute della chioma. Le temperature eccessivamente alte che arrivano a 35° e anche di più, tendono ad alterare l’equilibrio della cute che si indebolisce causando la caduta del capello.

La salsedine, il mare, il cloro delle piscine porta a un indebolimento del capello che causa la disidratazione del cuoio capelluto portando a un aumento della perdita dei capelli. A contatto con il sole, i capelli diventano opachi, secchi e si aggrovigliano.

Per questa ragione, soprattutto in estate, diventa fondamentale proteggerli nel modo giusto in modo da preservarne la bellezza. Si consiglia di evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde e nel caso proteggerli con un cappello e applicare uno spray che abbia proprietà protettive e idratanti. Oltre al cappello con visiera, anche un foulard e un turbante possono aiutare a prendersi cura dei capelli deboli.

Capelli deboli: miglior rimedio

