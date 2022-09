Capelli forti ad ottobre: come prevenirne la caduta

I capelli forti ad ottobre si rinforzano con trattamenti specifici e rimedi naturali che aiutano a evitare che possano cadere in ottobre.

Durante il periodo di ottobre, a causa del cambio di luce e di stagione, i capelli sono più fragili e deboli rispetto al solito. Per rendere i capelli forti ed evitare così che vadano incontro a caduta, si consigliano prodotti e rimedi naturali che li rinforzino in modo sano e salutare per il benessere della chioma.

Capelli forti ad ottobre

Il mese di ottobre è noto come il periodo delle castagne e, in questa fase, complice il cambio di stagione, i capelli tendono a indebolirsi maggiormente e a cadere. Per avere capelli forti, diventa molto importante prendersene cura fin da ora in modo da rinforzarli e irrobustirli cercando di prevenire la caduta.

Una delle cause per cui si va incontro alla perdita di capelli in questo periodo è dovuto alla variazione delle ore di luce nell’arco della giornata. Un problema che riguarda sia i capelli degli uomini che delle donne, anche se forse queste ultime tendono a soffrirne in misura maggiore rispetto al sesso maschile.

In questa fase si perdono diversi capelli con la chioma che si indebolisce ed è maggiormente sfibrata rischiando appunto di andare incontro a calvizie. Per prevenire la caduta, è importante cercare di rendere i capelli forti grazie a trattamenti e rimedi specifici che possano rinforzarli nel modo giusto.

I soggetti con i capelli lunghi tendono a soffrirne maggiormente poiché vanno incontro anche a una fragilità del capello. Il capello lungo, a differenza di altri, si spezza facilmente e ha bisogno di prodotti adatti per rinforzarli che aiutino a stimolarne la crescita. comunque, non è il caso di preoccuparsi poiché si tratta di una fase normale.

Capelli forti ad ottobre: suggerimenti

Per evitare di andare incontro a una perdita della chioma durante il periodo delle castagne e cercare di prevenirne la caduta, bisogna pensare al benessere dei capelli. Per avere infatti dei capelli forti è necessario cercare di adottare dei nuovi cambiamenti e apportare delle abitudini diverse dal solito nella propria vita.

Assumere cibi che siano ricchi di vitamine, consumare alimenti sani ed equilibrati, permette di rinforzare i bulbi piliferi e, quindi, di dare nuova vita al capello. L’alimentazione può davvero aiutare per la salute della chioma. La frutta e la verdura, oltre a fare bene al fisico, sono ricchi anche di vitamina C che contrasta l’azione dei radicali liberi facendo bene al capello.

Ci sono poi alimenti ricchi di ferro come le verdure a foglia verde oppure il consumo di legumi che contribuiscono ad avere capelli forti ad ottobre. Bere almeno 8 bicchieri di acqua al giorno permette di prevenire la caduta dei capelli. Ovviamente bisogna anche cercare di condurre uno stile di vita che sia sano senza esagerare.

Un massaggio aiuta a stimolare il flusso sanguigno e ha effetto sul follicolo che viene irrorato e idratato nel modo giusto. Applicare sui capelli degli impacchi nutrienti a base di olio di camelia oppure spruzzare una lozione come Foltina Plus li rende, non solo più forti, ma anche maggiormente lucenti e folti.

Capelli forti ad ottobre: la migliore soluzione

Per avere capelli forti ed evitare che possano andare incontro a calvizie, la soluzione migliore da adottare è sicuramente l’uso di un prodotto a base naturale, come Foltina Plus, uno spray a base naturale molto efficace per dare risalto alla chioma. Una lozione che dona capelli forti, sani e lucenti, oltre a essere l’alternativa al trapianto.

Una formula con risultati che sono visibili sin da subito e che permette di stimolare la microcircolazione, far crescere i capelli ancora più forti e belli di prima. Inoltre, stimola la crescita del capello andando ad agire sulle zone che sono maggiormente diradate. Possono usarla sia uomini che donne, a prescindere dal tipo di capello.

Si può portarla sempre con sé per poterla usare in ogni evenienza. Una lozione raccomandata sia dai consumatori, ma anche dagli esperti del settore che la usano nei centri di bellezza. Una formula come Foltina Plus è privo di qualsiasi effetto collaterale e controindicazione, quindi sicuro e non dannoso per la salute del capello.

All’interno di questa lozione in vendita in spray si trovano componenti naturali utili a rafforzare il capello, tra cui l’arginina, un aminoacido che funge da vasodilatatrice stimolando la crescita del capello e rafforzandolo; la serenoa che è un ottimo alleato contro la calvizie e il fieno greco, ricco di fitoestrogeni che protegge la capigliatura dal diradamento impedendo che i capelli possano cadere.

Bisogna soltanto spruzzarlo sui capelli che sono diradati, fare un massaggio con movimenti circolari e lasciare che si assorba. Non unge o sporca e non necessita di shampoo.

Foltina Plus non è ordinabile nei negozi o Internet per la sua formula esclusiva e originale, ma soltanto collegandosi al sito ufficiale dove, compilando il form, è possibile approfittare dell’offerta di due confezioni a 49€ con pagamento tramite Paypal, carta di credito o anche contanti, quindi contrassegno al corriere.