Capelli forti in primavera: come mantenerli sani

I capelli forti in primavera sono una condizione possibile grazie all'utilizzo di prodotti naturali. Scopriamo insieme come farlo in modo corretto.

I capelli forti in primavera non sono utopia, ma per raggiungere l’obiettivo è fondamentale correggere le abitudini sbagliate e prestare attenzione ai prodotti che si usano. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come mantenere i capelli sani in modo semplice e naturale.

Capelli forti in primavera

La primavera e l’estate sono le uniche due stagioni dell’anno in cui si hanno maggiori possibilità di prendersi cura al meglio dei propri capelli, soprattutto perché l’aria secca e le temperature rigide, causa principale della perdita di lucentezza, volume e salute di capelli e cuoio capelluto, sono alle spalle. Ovviamente, l’autunno e l’inverno non sono un incentivo per non curare i capelli! La salute di capelli e cuoio capelluto restano importanti in ogni stagione dell’anno.

Semplicemente, per i motivi menzionati, estate e primavera sono le stagioni perfette.

L’arrivo della primavera ci offre su un piatto d’argento le soluzioni migliori per la cura e la salute dei capelli. Da questo punto di vista, tuttavia, è facile cadere in confusione ed ecco perché, nei paragrafi che seguono, troverete alcuni consigli utili per avere capelli forti in primavera e i rimedi naturali che potrebbero esservi utili nel perseguire l’obiettivo più rapidamente.

Capelli forti in primavera: consigli

La prima cosa da fare, con l’arrivo della primavera, è quella di dare una spuntatina ai capelli, in modo che questi possano finalmente riprendersi e ricrescere in modo più rapido e sano. D’altra parte, le temperature rigide dell’inverno sono la causa di quella secchezza che si trova proprio sulle doppie punte!

Il caldo e l’umidità che l’estate e la primavera portano con sé, tuttavia, non sono positive per la salute dei capelli e del cuoio capelluto.

Soprattutto in questo periodo, utilizzate prodotti biologici e naturali, che si prendono veramente cura dei vostri capelli e del cuoio capelluto.

Capelli forti in primavera: rimedi naturali

Foltina Plus è una lozione in spray biologica, che si compone di principi attivi e naturali al 100%, estratti e reperiti da ambienti e territori incontaminati, mai trattati chimicamente allo scopo di preservarne proprietà e purezza, in grado di mantenere i capelli forti in primavera, riparando i danni derivanti da aria secca e temperature rigide di inverno e autunno.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Quelli che seguono sono gli ingredienti di Foltina Plus:

Arginina , un amminoacido essenziale per la crescita, la ricrescita e la salute sia dei capelli che del cuoio capelluto nella sua interezza;

, un amminoacido essenziale per la crescita, la ricrescita e la salute sia dei capelli che del cuoio capelluto nella sua interezza; Fieno Greco , essenziale per la sua capacità di stimolare la microcircolazione, favorendo la riattivazione dei bulbi piliferi per un cuoio capelluto più sano e forte;

, essenziale per la sua capacità di stimolare la microcircolazione, favorendo la riattivazione dei bulbi piliferi per un cuoio capelluto più sano e forte; Serenoa Repens, il primo principio attivo erboristico, selezionata per la sua capacità di regolarizzare l’attività ormonale, favorire la ricrescita di capelli sani e forti, interrompere la caduta.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Foltina Plus è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Attualmente, Foltina Plus è in promozione e potrete acquistare due confezioni a 49,00 €. Per prenotare il prodotto è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto, senza tralasciare alcun dettaglio, e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l'ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Per quanto riguarda il pagamento, invece, potrete optare per il contrassegno e pagare direttamente al corriere, in contanti, al momento della consegna dell'ordine.

