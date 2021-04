Capelli fragili che cadono: i migliori rimedi naturali

I capelli fragili che cadono si possono trattare con impacchi, balsami e il miglior rimedio naturale.

I capelli sono parte della bellezza e fascino di ognuno. A volte, per alcune cause quale alimentazione o prodotti non adatti, appaiono fragili. Ecco come trattare i capelli fragili che cadono con i migliori rimedi a base naturale.

Capelli fragili che cadono

Durante il cambio di stagione, ovvero dopo l’estate, quindi nel periodo autunnale, i capelli possono apparire maggiormente fragili e spenti, oltre che opachi. Dal momento che, in estate si tende a passare diverso tempo all’aria aperta, vanno incontro a salsedine, sole e sbalzi che causano danni al cuoio capelluto.

Per i capelli fragili che cadono, ci sono alcuni rimedi e trucchi che aiutano a proteggerli, ma anche a rinforzarli al tempo stesso in modo che abbiano tutti i nutrienti utili per non perdere la loro lucentezza e brillantezza. Un impacco nutriente a base di olio di argan oppure di mandorle dolci è l’ideale per i capelli fragili in quanto li rinforza e irrobustisce.

Sono impacchi che è possibile applicare sia prima dello shampoo, ma anche dopo la doccia, anche se ovviamente dipende dai casi. L’olio a base di semi di lino è altrettanto utile in quanto dona lucentezza ed elimina l’effetto crespo. Gli impacchi o le maschere nutrienti, magari fatte in casa con ingredienti naturali, proteggono il capello fragile rigenerandolo.

Molto importante detergere il capello usando uno shampoo che sia adatto e specifico per capelli fragili. In questo modo si va a rinforzare il cuoio capelluto. Altrettanto fondamentale, subito dopo lo shampoo, applicare un balsamo che irrobustisce il capello. Si consiglia di prestare attenzione anche all’alimentazione nutrendosi di cibi sani quali frutta e verdura che hanno tutti i nutrienti utili per la salute e cura del capello, oltre all’acqua che li idrata.

Capelli fragili che cadono: cause

Può capitare che, mentre li si spazzola, si notino tantissimi capelli che rimangono sul pettine o la spazzola. Se può essere, almeno all’inizio, fonte di allarme, sappiate che si tratta di un problema comune a chi ha i capelli fragili in quanto tendono a cadere. Prima di capire quale rimedio usare, è molto importante verificare quali siano le cause di una chioma fragile.

La caduta dei capelli fragili ha tantissime cause ed è bene analizzarle attentamente per capire come risolvere il problema. In media cadono dagli 80 ai 100 capelli al giorno, ma nel caso fossero di più, si consiglia un supporto da parte di un personale esperto che sicuramente aiuterà a risolvere questo problema e dare la soluzione adeguata.

I capelli fragili vivono questa condizione e stato a causa di alcuni fattori, quali una alimentazione sbagliata. Consumare cibi ricchi di grassi e zuccheri si ripercuote, anche sul capello e non solo sul fisico. Lo stress di una impegnativa tra lavoro e famiglia, l’uso di determinati prodotti che non sono adatti costituiscono un motivo di fragilità del capello che cade.

Un altro problema può essere dovuto a tinture e decolorazioni particolarmente aggressive che sono deleterie per la salute del capello e lo rendono fragile. La caduta progressiva dei capelli fragili può essere dovuta anche a fattori legati all’età, gli ormoni e all’ereditarietà.



Il miglior rimedio naturale

I capelli fragili che si spezzano e cadono possono essere fonte di preoccupazione, ma per evitare tutto ciò, oltre ai consigli e suggerimenti che sono stati forniti, la migliore soluzione per proteggersi dall’alopecia e dalla calvizie, è sicuramente Foltina Plus. Una lozione professionale usata e consigliata dai professionisti del settore, ma anche da tanti consumatori per i benefici e le proprietà insite in questo prodotto. Per questo è riconosciuto come il miglior rimedio naturale per la cura del capello

Una formula di produzione italiana della linea Natural Fit che unisce un ottimo rapporto di qualità e prezzo. Un prodotto adatto ai capelli di chiunque e che a bene per qualsiasi chioma: secca, sfibrata, fragile, ecc. Foltina Plus è la soluzione ideale per tornare ad avere, in poco tempo, una chioma che sia forte, sana e folta.

Un prodotto che è possibile portare sempre con sé in modo da usarlo all’evenienza. Considerato l’alternativa al trapianto. Una formula davvero efficace e funzionante come mostrano anche le recensioni positive che si leggono sul sito ufficiale. Una lozione che ha il compito di proteggere i capelli e ha le seguenti proprietà:

Arresta la caduta del capello

Riattiva la microcircolazione

Stimola i follicoli spenti

Favorisce la ricrescita in quelle zone che sono maggiormente diradate.

I risultati sono visibili sin da subito. Molto facile da usare in quanto basta spruzzarlo nelle zone particolarmente diradate, massaggiare effettuando movimenti circolari e lasciare che si assorba in profondità. Non lascia i capelli unti, ma puliti, anche dopo la doccia.

I professionisti in questo campo lo consigliano per la sua efficacia e funzionalità anche grazie a elementi naturali come l’arginina, la serenoa e il fieno greco che aiutano rispettivamente a stimolare la microcircolazione, arrestare la caduta del capello favorendone la ricrescita e proteggere la capigliatura in modo d’avere capelli che siano sani e robusti, oltre a equilibrare i livelli ormonali.

Ordinare Foltina Plus è molto facile perché, essendo un prodotto originale ed esclusivo, non si trova nei negozi o e-commerce, ma soltanto sulla pagina ufficiale dove bisogna compilare il modulo all’interno, inserire i dati e inviare l’ordine. Si trova a una promozione di 49€ per due confezioni con la spedizione gratis. Per il pagamento si può effettuare con carta di credito, Paypal oppure in contanti al corriere.

