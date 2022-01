Capelli grassi e alimentazione: consigli e rimedi naturali

I capelli grassi sono una condizione che dipende da varie cause, come una alimentazione sbagliata, ma un rimedio naturale aiuta ad averli lucenti.

La cura dei capelli così come quella del viso e del corpo necessita di una serie di prodotti. Proprio come la cura della pelle, anche quella dei capelli è importante e bisogna fare attenzione all’alimentazione e a ciò che si porta in tavola in quanto incide. Cerchiamo di capire quale può essere la correlazione tra capelli grassi e alimentazione e cosa fare per avere una chioma pulita e bella.

Capelli grassi e alimentazione

I capelli grassi sono un problema che riguarda tantissimi con una chioma appiccicosa, pesante e difficile da domare. Le cause dei capelli grassi possono essere varie e dipendere anche da una eccessiva produzione di sebo. L’alimentazione sbagliata, consumare prodotti non adatti può portare ad avere capelli grassi.

Per questa ragione, è bene cercare di adottare uno stile di vita che sia equilibrato e un regime alimentare ben bilanciato considerando che anche ciò che si consuma tende ad avere delle conseguenze e degli effetti negativi sul cuoio capelluto. Una alimentazione sregolata ricca di determinati cibi con tante calorie comporta avere i capelli grassi.

Per evitare tutto ciò e proteggere sia la propria salute che quella dei capelli, è bene inserire nella propria dieta e portare in tavola alimenti che siano ricchi di vitamina B5 come legumi, arachidi e anche tuorlo d’uovo che contribuiscono a una capigliatura meno grassa e più lucida evitando anche la formazione di prurito al capello.

Molto importante anche assumere verdure a foglia verde, cereali, salmone e carne bianca. Al contrario, ci sono invece cibi che sono considerati deleteri per la salute del capello e che non dovrebbero essere assunti o perlomeno bisogna limitarne il consumo, tra cui latticini che portano a un aumento di sebo. Bisogna anche limitare gli alimenti fritti, gli insaccati, i dolci e gli zuccheri che sono nocivi per il capello.

Capelli grassi: cause

Una condizione molto comune e normale che è possibile riconoscere dal momento che hanno un colore più scuro del solito, oltre ad avere anche un odore particolarmente sgradevole. Inoltre, chi ha i capelli grassi sa molto bene quanto sia difficile riuscire ad acconciarli o fare la piega, poiché risulta complicato districarli.

Il sebo ha il compito di lubrificare e proteggere il capello dagli agenti esterni, ma nel momento in cui la produzione sebacea tende a intensificarsi si va incontro al problema dei capelli grassi. L’eccessiva produzione di sebo porta ad avere non solo capelli grassi, ma anche unti, il che risulta poco piacevole sia da un punto di vista estetico che igienico.

Le cause possono essere di vario tipo ed è bene analizzarle attentamente in modo da trattare nel modo migliore il capello grasso. Può riguardare sia problemi o squilibri ormonali e genetici che riguardano appunto l’eccessiva produzione di sebo per cui il capello rischia di andare anche incontro a quella che è definita come dermatite seborroica.

Gli agenti esterni, come il fumo, ma anche l’inquinamento tendono a depositarsi sul cuoio capelluto causando il problema dei capelli grassi. Può dipendere anche da continui e frequenti lavaggi. Lavare i capelli tutti i giorni non è utile in quanto si rischia di renderli maggiormente grassi e indebolirli. L’uso di determinati prodotti non adatti e una dieta ricca di alimenti grassi e carboidrati crea eccessivo olio sulla pelle e sulla chioma.

Capelli grassi: miglior lozione professionale naturale

Una delle cause dei capelli grassi sono i continui lavaggi che portano anche a indebolire e rovinare il cuoio capelluto,-

L a soluzione migliore per ovviare al problema è l’uso di una lozione naturale professionale. La migliore, al momento che possono usare tutti, è Foltina Plus, di origine italiana, consigliata da esperti e consumatori.

Una lozione che permette di tornare ad avere una chioma splendida, lucente e folta. Considerata una ottima alternativa sia al trapianto che al bisturi. Possono usarla sia uomini che donne, a prescindere dal tipo di capello. Una formula a base naturale che agisce sul capello stimolando la crescita dei capelli, andando a rinfoltirli dove sono maggiormente diradati.

Si adatta a qualsiasi capello, soprattutto su quelli che sono maggiormente deboli e sfibrati. Rallenta e impedisce la caduta del capello intervenendo sulla struttura del follicolo ed è un alleato contro il diradamento della chioma e l’alopecia. Basta spruzzarlo sui capelli maggiormente diradati, massaggiare con movimenti circolari e lasciare che si assorba in profondità.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Si consiglia di portarla sempre con sé per usarla all’occorrenza. Non lascia i capelli unti ed è un valido alleato. Non ha effetti collaterali dal momento che Foltina Plus si basa su ingredienti che sono naturali come l’arginina che stimola la circolazione sanguigna e la crescita del capello; la serenoa che bilancia i livelli ormonali e infine il fieno greco che protegge la capigliatura per una chioma più brillante e robusta.

Per ordinarla, considerando che si tratta di un prodotto originale ed esclusivo, basta collegarsi al sito ufficiale in quanto non reperibile nei negozi fisici o e-commerce. In questo modo si approfitta della promozione stagionale di due confezioni di Foltina Plus al costo di 49€ con pagamento che avviene tramite Paypal, la carta di credito o anche i contanti al corriere alla consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.