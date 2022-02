Capelli grassi: ogni quanto lavarli e rimedi naturali

Per migliorare lo stato e la salute dei capelli grassi, bastano alcuni accorgimenti, come prodotti e shampoo delicati e una dieta equilibrata.

Avere una chioma pulita e luminosa è il desiderio di molti soggetti, che siano uomini o donne, ma chi ha i capelli grassi sa bene quanto sia difficile tenerli. Qui alcuni utili consigli su ogni quanto lavarli, cosa usare e la migliore soluzione naturale per una chioma splendente.

Capelli grassi: quanto lavarli

Chi ha i capelli grassi sa molto bene quanto sia difficile gestirli, ma è possibile trovare metodi e soluzioni efficaci in modo da migliorare la salute e il benessere della chioma. Riuscire a capire ogni quanto lavarli rischia di diventare una impresa ardua e difficile, oltre che complicata. Chi ha una chioma grassa deve fare molto di più per i propri capelli.

Come sempre, anche in questo caso, per quanto riguarda i capelli grassi, bisogna puntare sull’equilibrio che si rivela la migliore soluzione possibile. Lavare i capelli grassi tutti i giorni è sbagliato in quanto rischia di essere controproducente e dannoso per la salute della chioma stessa e si rischia di peggiorare ulteriormente la situazione.

Dall’altro lato, non è neanche corretto lavarli poco, perché non risolve il problema e porta i batteri a proliferare nella cute. La giusta soluzione sarebbe quella di lavarli a giorni alterni usando anche dei prodotti che siano efficaci e specifici per i capelli grassi. Bisogna usare uno shampoo che contenga ingredienti naturali, che sia delicato e risciacquarli molto bene.

Si consiglia di applicare il balsamo o le maschere, ma soltanto sulle lunghezze e le punte, evitando di toccare il cuoio capelluto. Si consiglia anche di evitare di toccarli in continuazione proprio perché si rischia di sporcarli ulteriormente e danneggiarli maggiormente.

Capelli grassi: cause

Appaiono unti, sporchi e anche dopo lo shampoo risulta difficile riuscire ad acconciarli o fare la piega. I capelli grassi sono un problema molto comune sia per le donne che gli uomini. L’aspetto untuoso è dato sicuramente dal sebo, un elemento prezioso e anche molto importante per il benessere e la salute della chioma.

Il sebo tende a depositarsi sulla cute della testa per poi distribuirsi nelle lunghezze del capello. Le cause dei capelli grassi dipendono da una serie di fattori, tra cui appunto l’eccessiva produzione di sebo che li fa apparire unti e anche sporchi. Gli squilibri ormonali, lo stress e anche alcune abitudini malsane contribuiscono a dei capelli grassi.

Gli ormoni hanno un ruolo molto importante nell’aumento dell’attività delle ghiandole sebacee. La produzione eccessiva di sebo è data dagli ormoni, come il testosterone e anche gli estrogeni, gli ormoni femminili. I capelli grassi tendono a essere comuni negli adolescenti e in alcune fasi delle mestruazioni con la produzione di sebo che tende a diminuire con l’età.

Oltre a questi fattori, ci sono altri esterni che contribuiscono a dare al capello un aspetto untuoso. I prodotti non adeguati, ricchi di componenti aggressivi non fanno bene al capello danneggiandolo. Una igiene insufficiente e anche alcune abitudini sbagliate nella propria cosmesi contribuiscono a dei capelli grassi, così come una alimentazione ricca di cibi grassi e troppi fritti.

