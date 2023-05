Capelli in estate: come proteggerli da caldo e sole

Capelli in estate: come proteggerli da caldo e sole

Proteggere i capelli in estate dai danni che il caldo e il sole potrebbero provocare è fondamentale, ma è importante agire in tempo. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come farlo in modo corretto e con la migliore soluzione naturale.

Proteggere i capelli in estate dai danni che il caldo e il sole potrebbero provocare è fondamentale, ma è importante agire in tempo, a scopo preventivo, senza aspettare che l’estate arrivi ed inizi a danneggiare dei capelli che, in alcuni casi, anche a seguito di altri problemi, possono già essere danneggiati.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono i danni del sole e del caldo sui capelli, quali potrebbero essere le conseguenze se non si interviene e come intervenire oggi, finché si è ancora in tempo e l’estate non è ancora arriva, facendo affidamento sugli giusti accorgimenti e la migliore soluzione naturale.

Capelli in estate: quali sono i danni

Pianificare con un bel po’ di anticipo quali accorgimenti mettere in pratica e su quali lozioni fare affidamento per proteggere i capelli dai danni irreparabili di cui caldo e sole possono essere responsabili in estate è fondamentale poiché, rispetto alle altre stagioni, i capelli in estate sono esposti a rischi maggiori che, se non approcciati correttamente, nel tempo, possono provocare rottura e caduta.

Il caldo e il sole possono danneggiare lo strato più esterno dei capelli, ovvero, la cuticola che, in questo modo, tende a diventare più ruvida, a gonfiarsi e ad attirare umidità eccessiva. Nel tempo, questa condizione, provoca l’effetto crespo nei capelli e i capelli crespi diventano secchi, ingestibili e soggetti a rottura. Inoltre, il caldo e il sudore, come se non bastasse, appiattiscono i capelli che, in questo modo, inizieranno a perdere il volume e la loro naturale lucentezza.

Capelli in estate: miglior rimedio naturale

Esistono diverse soluzioni grazie alle quali proteggere i capelli in estate dal caldo e dal sole. Alcune hanno solo uno scopo preventivo, altre uno scopo curativo, altre ancora sono una combinazione. Queste ultime sono la scelta migliore, ma il mercato offre così tante soluzioni, della stessa tipologia, che scegliere quella più adatta alle proprie esigenze e necessità può essere veramente molto difficile. Il nostro consiglio è quello di puntare su soluzioni naturali, che si occupino del problema, senza provocare ulteriori danni o senza aggravare un problema già di per sé complesso.

Foltina Plus è una lozione in spray, naturale e biologica al 100%, a scopo preventivo e curativo che, se applicata regolarmente, protegge i capelli dai danni del caldo e del sole, prevenendo la caduta, che è spesso conseguenza di una gestione cattiva e inadeguata dei propri capelli.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Quelli che seguono sono i principi attivi di Foltina Plus:

l’ Arginina , un amminoacido essenziale per la crescita, la ricrescita e la salute sia dei capelli che del cuoio capelluto nella sua interezza;

, un amminoacido essenziale per la crescita, la ricrescita e la salute sia dei capelli che del cuoio capelluto nella sua interezza; il Fieno Greco , essenziale per la sua capacità di stimolare la microcircolazione, favorendo la riattivazione dei bulbi piliferi per un cuoio capelluto più sano e forte;

, essenziale per la sua capacità di stimolare la microcircolazione, favorendo la riattivazione dei bulbi piliferi per un cuoio capelluto più sano e forte; la Serenoa, il primo principio attivo erboristico, selezionata per la sua capacità di regolarizzare l’attività ormonale, favorire la ricrescita di capelli sani e forti, interrompere la caduta.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Foltina Plus è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare il prodotto è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto, senza tralasciare alcun dettaglio, e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Foltina Plus è in promozione a 49,00 € anziché 98,00 €. Per quanto riguarda il pagamento, invece, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente al corriere, in contanti, al momento della consegna dell’ordine.