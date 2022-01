Capelli opachi e sfibrati: le cause e il miglior rimedio naturale

Il freddo, l'umidità, ma anche lo stress possono essere causa dei capelli opachi e sfibrati che si possono trattare con un prodotto che li rinfoltisce.

Ognuno di noi sogna di avere capelli splendidi e lucenti, ma non sempre è possibile dal momento che la chioma risente di fattori esterni che ne peggiorano la salute. Ecco come fare per i capelli opachi e sfibrati, come correre ai ripari e quale rimedio a base naturale usare per proteggerli e irrobustirli.

Capelli opachi e sfibrati

Il periodo invernale, quindi il freddo, gli sbalzi termici, le basse temperature e l’umidità non sono soltanto dannosi per la pelle e il fisico, ma anche per la chioma. Proprio per questi motivi, si va incontro a capelli opachi e sfibrati che si rovinano non apparendo splendenti e lucenti. Nel momento in cui appaiono in questo modo, significa che non riescono a ricevere le dovute attenzioni e nutrienti.

I capelli opachi perdono il loro colore e lucentezza e necessitano di nutrimento. Inoltre, alcune delle abitudini che si usano portano a rovinare e danneggiare la chioma. Per poterli avere lucenti e splendenti, bisogna ricorrere ad alcuni accorgimenti e consigli utili in modo da rigenerare la chioma.

Per i capelli opachi e sfibrati, è molto importante non sottoporli a lavaggi che siano troppo frequenti e aggressivi. Basta trattarli con il balsamo o con prodotti che siano specifici per i capelli. Bisogna pettinarli con un pettine e spazzole a denti larghi in modo da non spezzarli ed è bene anche non usare tinture e decolorazioni che li danneggerebbero ulteriormente.

Per la salute dei capelli e mantenerli splendenti e lucenti, sono diversi i rimedi naturali, come Foltina Plus che stimola la ricrescita. Ci sono anche alcuni trattamenti a base di componenti naturali, come succo di limone o miele d’api, oltre ad aceto di mele che elimina i residui dei prodotti chimici dai capelli.

Capelli opachi e sfibrati: cause

Prima di trattare il problema dei capelli opachi e sfibrati e quindi trovare il rimedio naturale migliore, bisogna anche capire come mai la chioma appare in questo modo. Le cause possono essere varie. Oltre al freddo e alle basse temperature che danneggiano la chioma, sono altri i fattori di rischio che sono considerati deleteri per il benessere dei capelli.

Ci sono dei fattori dovuti a uno squilibrio ormonale che possono rendere il capello opaco e sfibrato, ma anche motivi psicologici causati dallo stress e dall’ansia che hanno un effetto pessimo sul capello. Uno dei motivi principali è dovuto alle ghiandole sebacee che, non producendo abbastanza sebo, portano il capello a seccarsi e perdere così di lucentezza, apparendo opaco e sfibrato.

L’acqua troppo ricca di calcare tende a opacizzare e rovinare il capello. Non solo il freddo nella stagione fredda, ma anche il sole secca i capelli dando un aspetto sfibrato e anche disordinato alla chioma. L’umidità atmosferica modifica il pH dei capelli alterandolo e provoca così l’apertura delle squame e la perdita di lucentezza della chioma.

L’uso costante di phon e piastre ha un effetto negativo sui capelli opachi e sfibrati. In questo caso, è bene cercare di limitare l’utilizzo di questi prodotti, magari lasciando asciugare i capelli all’aria aperta durante l’estate oppure tamponarli delicatamente con l’asciugamano senza sfregarli troppo. I prodotti troppo aggressivi o una alimentazione non equilibrata hanno delle ripercussioni sulla chioma e i capelli opachi.

