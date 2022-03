Capelli rovinati dal cloro: le cause e i rimedi naturali

I capelli rovinati dal cloro sono una condizione comune in chi frequenta una piscina. Scopriamo perché succede e come risolvere naturalmente.

Capelli rovinati dal cloro

Se andate regolarmente in piscina o ci siete andati per molto tempo, quasi certamente avrete dei capelli rovinati dal cloro. Questo principio, largamente utilizzato in piscina per uccidere i batteri e tenere i nuotatori al sicuro da infezioni e malattie, in realtà, può provocare alcuni problemi sia alla pelle che al cuoio capelluto e i capelli.

Nel caso specifico dei capelli, è bene sapere che questi producono degli oli naturali che sono essenziali per il loro volume, la ricrescita e la lucentezza. Tuttavia, il cloro tende ad assorbire tutti questi oli naturali, benefici per i cappelli e il cuoio capelluto, che finiscono con l’essere esposti al rischio di caduta.

Capelli rovinati dal cloro: cause

La caduta dei capelli è una condizione comune che si verifica indipendentemente dall’età e l’appartenenza di genere perché i fattori che la determinano sono molteplici e diversificati tra di loro. Anche chi frequenta regolarmente una piscina può ritrovarsi alle prese con la caduta dei capelli. Come?

Chi frequenta regolarmente una piscina si renderà conto che, ad un certo punto, è come se i capelli diventassero verdi. Questo colore, a dire il vero, non dipende specificatamente dal cloro nella piscina, ma dal rame che il cloro ossida. Il cloro e il rame ossidato dal cloro vengono assorbiti dai capelli che, a questo punto, possono apparire vagamente verdastri. Limitare i danni che il cloro e il rame procurano ai capelli è, dunque, essenziale e non solo per il colore, ma anche perché i capelli poco curati o trascurati, a lungo andare nel tempo, possono diventare spenti e fragili, iniziare a spezzarsi e a cadere.

Capelli rovinati dal cloro: rimedio

I capelli rovinati dal cloro possono essere trattati con moltissime soluzioni. Tuttavia, la maggior parte di queste soluzioni ha un’origine chimica che, a lungo andare nel tempo, possono aggravare e rendere definitivi i danni già in corso, oltre che aggiungerne di ulteriori. L’alternativa alle soluzioni chimiche sono le soluzioni naturali, come Foltina Plus, che agiscono sui capelli e sul cuoio capelluto sia in forma preventiva e sia in forma curativa, grazie all’azione sinergica dei principi attivi che la compongono, naturali al 100% affinché risolvere un problema senza crearne altri.

Prodotto sotto forma di spray in lozione naturale, Foltina Plus è un supplemento naturale, da applicare sui capelli e sul cuoio capelluto, per riattivare il bulbo pilifero danneggiato e restituire ai capelli il volume e la lucentezza che avevano perduto. Proprio grazie a questo è considerato la migliore lozione professionale del momento. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Quelli che seguono sono i principi attivi di Foltina Plus:

l’ Arginina , un amminoacido essenziale per la crescita, la ricrescita e la salute sia dei capelli che del cuoio capelluto nella sua interezza;

, un amminoacido essenziale per la crescita, la ricrescita e la salute sia dei capelli che del cuoio capelluto nella sua interezza; il Fieno Greco , essenziale per la sua capacità di stimolare la microcircolazione, favorendo la riattivazione dei bulbi piliferi per un cuoio capelluto più sano e forte;

, essenziale per la sua capacità di stimolare la microcircolazione, favorendo la riattivazione dei bulbi piliferi per un cuoio capelluto più sano e forte; la Serenoa Repens, il primo principio attivo erboristico, selezionata per la sua capacità di regolarizzare l’attività ormonale, favorire la ricrescita di capelli sani e forti, interrompere la caduta.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Foltina Plus è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo.

