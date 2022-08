Capelli rovinati dall’estate: come rimediare al rientro

Gli impacchi, le lozioni, una alimentazione bilanciata ed equilibrata sono fattori e rimedi che contribuiscono a migliorare i capelli rovinati.

L’estate è il periodo delle vacanze e della leggerezza, ma può lasciare degli strascichi, non solo sul fisico, ma anche sui capelli. La chioma appare fragile, secca perdendo di forza e lucentezza. Per trattare i capelli rovinati al ritorno dalle vacanze, sono diversi i trattamenti e prodotti da usare per rinforzarli.

Capelli rovinati dall’estate

Il periodo estivo, per quanto piacevole, è anche dannoso per i capelli che, durante questa stagione, subiscono alcuni cambiamenti e trasformazioni. Il sole, il cloro della piscina, ma anche il vento portano ad avere capelli rovinati. Sono i fattori per cui i capelli appaiono indeboliti e sfibrati, segno dell’estate.

L’estate è un momento particolarmente stressante per la chioma poiché entra in contatto con una serie di fattori aggressivi, come il sole e l’acqua di mare. Inoltre, si tende a usare anche piastre e colorazioni per averli sempre diversi e sfoggiare look adatti al periodo. L’acqua del mare e la piscina sono deleteri per la salute del capello.

Il cloro li rende secchi e fragili, quindi difficili da domare e gestire. Il cloro della piscina poi va ad aggredire il colore dei capelli portandoli ad assumere colorazioni e sfumature strane e innaturali. Esporsi per troppo tempo al sole senza protezione schiarisce i capelli, portando alla desquamazione del fusto, per cui si ha una chioma secca e fragile.

Non solo questi fattori incidono sui capelli rovinati, ma anche l’alimentazione risulta essere deleteria per la salute del capello. Consumare cene e aperitivi, insieme ai vari stuzzichini, sicuramente comporta di avere dei capelli secchi, fragili che si spezzano subito.

Capelli rovinati dall’estate: consigli

Al rientro dalle vacanze, i capelli rovinati possono essere opachi e difficili da pettinare per cui anche realizzare delle acconciature è quasi impossibile. Tendono poi a spezzarsi facilmente. Per questa ragione, anche in previsione del periodo autunnale-invernale, è fondamentale prendersene cura con prodotti adatti e specifici.

Prima di tutto, è bene applicare uno shampoo che sia specifico per il proprio tipo di capello in modo da detergerli in profondità. Bisogna applicarlo su tutta la chioma e massaggiare bene con movimenti circolari. In secondo luogo, si può applicare anche una maschera che irrobustisca e rinforzi la chioma, soprattutto sulle punte che sono le più danneggiate. La maschera va tenuta in posa per almeno 10-15 minuti e sono particolarmente raccomandate quelle ai semi di lino od olio di mandorle.

In seguito, si risciacqua e prima dell’asciugatura, si consiglia di passare sulle lunghezze e le punte, anche un olio nutriente che rinforzi i capelli rovinati. Sarebbe meglio evitare l’uso delle piastre e del ferro che aggrediscono il cuoio capelluto. Per asciugarli, il phon va tenuto a una certa distanza e a una temperatura tiepida.

Si può anche optare per dei trattamenti dal parrucchiere combattono lo stress a cui è stata sottoposta la chioma. Gli impacchi a base di cheratina o di vitamina danno benessere al capello e forniscono la salute di cui ha bisogno in modo da rigenerarli. Una alimentazione bilanciata, oltre ad avere benefici sul fisico, migliora anche la salute della chioma.

Capelli rovinati dall’estate: miglior rimedio

I capelli rovinati possono anche spezzarsi e alcuni soggetti possono andare incontro a calvizie. Per proteggere la chioma e avere capelli che siano forti e sani, soprattutto al ritorno dalle vacanze, la soluzione è Foltina Plus, uno spray a base naturale che dona forza, luminosità e brillantezza al capello. In poche applicazioni, permette di avere una chioma sana e forte.

Una confezione spray molto efficace, come dimostrano anche gli studi che sono stati condotti riguardo questo prodotto. Una soluzione economica e considerata una valida alternativa al trapianto. Uno spray che è possibile portare sempre con sé, per usarlo in ogni momento e che possono usare sia uomini che donne, a prescindere dal tipo di capello.

Un prodotto usato anche in molti centri professionali, segno di garanzia e di sicurezza. Foltina Plus permette di stimolare i bulbi spenti, di stimolare la crescita del capello e migliorare il microcircolo per una chioma che sia sana e forte. Inoltre, in breve tempo e con poche applicazioni, le aree diradate cominciano a rinfoltirsi.

E’ riconosciuto universalmente come l’alternativa naturale al trapianto di capelli . Per chi volesse maggiori informazioni, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Uno spray che funziona molto bene perché si basa su elementi naturali che non contengono sostanze nocive o dannose, come l’arginina, un aminoacido che ha una azione vasodilatatrice favorendo la crescita del capello; la serenoa che contrasta la caduta dei capelli e il fieno greco che è ricco di fitoestrogeni e protegge la capigliatura.

Basta semplicemente spruzzarlo nelle aree diradate, massaggiare effettuando movimenti circolari e lasciare che si assorba in profondità. Non unge i capelli e non è necessario usare lo shampoo subito dopo l’applicazione del prodotto.

Foltina Plus è una formula originale ed esclusiva, quindi non ordinabile nei negozi o Internet, ma soltanto cliccando qui sul sito ufficiale del prodotto dove si compila il modulo con i dati usufruendo della promozione estiva di due confezioni al prezzo di una: 49€. Il pagamento si effettua con Paypal, carta di credito o anche contanti al corriere alla consegna.