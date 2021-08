Capelli rovinati in estate: come rimediare naturalmente

I capelli rovinati per via del sole, della salsedine in estate si possono trattare con rimedi e lozioni a base naturale, come Foltina Plus.

Per quanto l’estate sia un periodo stupendo, ricco di giorni allegri e caldi, oltre che vacanze, porta anche delle difficoltà per quanto riguarda il cuoio capelluto. La stagione estiva rischia di essere deleteria per il cuoio capelluto, per cui si hanno i capelli rovinati che è possibile rimediare con delle soluzioni e metodi del tutto naturali che aiutano a idratarli. Vediamo cosa fare.

Capelli rovinati in estate

Il periodo estivo rende i capelli fragili e secchi per via delle alte temperature e anche del cloro della piscina o della salsedine. Per i capelli rovinati, è meglio affidarsi a dei metodi e delle soluzioni che siano naturali in modo da proteggerli dal caldo e dalle giornate assolate della stagione estiva. Se l’estate ha rovinato i capelli in modo radicale, forse è il caso di andare dal parrucchiere in modo da tagliarli per farli crescere più forte e sani.

Si può anche optare per un trattamento idratante che è possibile sia fare in un salone di bellezza, ma anche a casa con ingredienti a base naturale che diano maggiore forza e vigore ai capelli rovinati e danneggiati nel periodo estivo. Lo shampoo e il balsamo sono alleati preziosi che non devono mai mancare nella propria hair routine a cui vanno aggiunti anche la maschera, delle creme e degli oli.

Con i capelli danneggiati dal sole, bisogna prima procedere con un prodotto pre-shampoo che si applica prima del vero e proprio lavaggio. Il pre-shampoo è molto importante in quanto evita che il capello si secchi e disidrati ulteriormente. Inoltre, si caratterizza di componenti che si combinano perfettamente con il balsamo e hanno proprietà nutrienti per la salute del capello.

Le maschere, gli oli essenziali, ma anche l’olio d’oliva è un ingrediente fondamentale per dare forza e vigore al capello, soprattutto se rovinato e danneggiato nel periodo estivo. Si consiglia anche di usare Foltina Plus, l’ideale per rafforzare e proteggere i capelli secchi o sfibrati.

Capelli rovinati in estate: cause

Per quanto l’estate sia sinonimo di abbronzatura, mare e montagna, può anche essere una nemica della bellezza e soprattutto del cuoio capelluto in quanto rischia di avere capelli rovinati, fragili e sfibrati. I capelli contengono delle particelle di acqua e il sale, la salsedine del mare, assorbe l’acqua portando a seccarli, disidratarli e quindi attacca queste riserve di acqua.

Il sale, la salsedine, insieme al sole, sono solo alcune delle cause dei capelli rovinati durante la stagione estiva. Durante questa stagione, i capelli perdono brillantezza e lucentezza non riuscendo ad apparire belli come prima dell’inizio delle vacanze.

Non solo la salsedine, ma anche il cloro delle piscine è deleterio per il cuoio capelluto. Una sostanza che, se entra troppo in contatto con la pelle e i capelli, rischia di alterarne, non solo il pH, ma porta a ridurre il film idrolipidico. Il cloro è un altro dei possibili fattori di rischio dal momento che i capelli appaiono sfibrati, fragili e meno protetti dai raggi solari.

Inoltre, il cloro aggredisce le cuticole, ovvero lo strato incolore del capello, portando ad agire sui pigmenti e alterandone il colore. L’esposizione al sole, ai raggi ultravioletti, ma anche la sabbia sono le cause maggiori dei capelli rovinati e danneggiati. Per questa ragione, usare dei solari specifici per i capelli aiuta a rafforzarli e farli maggiormente splendere.

Capelli rovinati: miglior rimedio

Per i capelli rovinati che appaiono fragili al ritorno dalle vacanze, ci si può affidare a soluzioni e rimedi a base naturale. Tra i tanti prodotti, il migliore è sicuramente Foltina Plus, una lozione professionale 100% made in Italy, consigliata e raccomandata, non solo dagli stessi esperti, ma anche dai consumatori che ne sono soddisfatti e orgogliosi.

Una lozione pensata e studiata per qualsiasi tipo di capello: riccio, lungo, corto, secco, fragile, ecc. Adatta sia per uomini che donne, da portare sempre con sé in modo da usarlo all’evenienza e all’occorrenza. Una lozione come Foltina Plus permette di combattere la caduta dei capelli stimolandone la crescita sin dalle prime applicazioni. Con questo prodotto, si ha una chioma folta, bella e splendente.

Inoltre, è considerato l’alternativa migliore al trapianto e alla chirurgia. Permette di avere una chioma folta dimenticando le zone diradate. Foltina Plus aiuta ad arrestare e interrompere la caduta del capello, riattiva la microcircolazione stimolando i follicoli che sono spenti. In più, ha il compito di migliorare e stimolare la ricrescita, soprattutto nelle zone che sono maggiormente diradate. Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Una lozione per capelli molto facile da usare: basta spruzzarlo nelle zone maggiormente diradate, massaggiare con movimenti circolari e lasciare che il prodotto si assorba in profondità. Si consiglia di non usare balsami o shampoo subito dopo. Non unge e sporca il capello.

Funziona, anche perché all’interno di Foltina Plus, si trovano componenti che non hanno controindicazioni o effetti collaterali e che sono: arginina, stimola la crescita del capello, serenoa, rafforza il cuoio capelluto e fieno greco, ricco di fitoestrogeni, combatte la caduta dei capelli e aiuta a renderli più forti e splendenti.

Considerando l'esclusività e originalità del prodotto, non è possibile reperirlo nei negozi fisici o siti di e-commerce, ma il solo modo è collegarsi al sito ufficiale di Foltina Plus, compilare il modulo con i propri dati personali e inviarlo.

