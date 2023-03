Capelli rovinati in menopausa: cause e il miglior rimedio natural

Il periodo della menopausa non ha effetti soltanto sull’umore, sul fisico con aumento del peso, ma anche sulla pelle e sui capelli. Infatti, in questa fase è possibile andare incontro a calvizie a causa dei capelli rovinati che sono più fragili. Scopriamo come fare per rinforzarli e prevenire così la caduta del capello in modo naturale.

Capelli rovinati in menopausa

Subito dopo la soglia dei 40 anni, a causa del cambiamento ormonale e del calo degli estrogeni, i capelli vanno incontro a maggiore debolezza al punto da risultare opachi e sfibrati. Possono anche andare incontro a un diradamento che rischia di portare a calvizie. I capelli rovinati e il loro indebolimento sono sicuramente uno dei segni che maggiormente si riscontra in menopausa.

Il fatto che, durante questa fase si abbia una riduzione degli estrogeni comporta sicuramente un aumento degli ormoni androgeni che vanno ad alterare il normale ciclo di vita del capello. Alcuni nutrienti e sostanze non riescono più ad arrivare al bulbo pilifero per cui si ha un aumento del tasso di caduta e anche una diminuzione del tasso di crescita del capello.

Ovviamente non bisogna allarmarsi anche perché i capelli rovinati non sono una questione o un problema irreparabile, anzi. Basta agire in modo tempestivo e correre ai ripari in modo da avere una chioma che sia sana e lucente, oltre che forte anche in menopausa. Durante questa fase, il capello appare sfibrato e inaridito proprio perché necessita di sostanze che possano aiutare a rinfoltirlo.

Ci possono anche essere cambiamenti anche a livello del ciclo del follicolo per cui il capello può diradarsi a causa del rallentamento degli estrogeni. la fase anagen, ovvero di accrescimento del cappello, va ad accorciarsi per cui si hanno capelli che possono cadere.

Capelli rovinati in menopausa: cause

I capelli rovinati in menopausa sono uno sintomi di questa fase molto delicata della vita di ogni donna che comincia, a partire dai 40-45 anni circa. Proprio il calo degli estrogeni porta ad avere capelli che sono meno forti e quindi maggiormente fragili, per cui si rischia di andare incontro a un maggiore diradamento.

I fattori di rischio e le cause del benessere e salute dei capelli sono alquanto varie e possono dipendere sia da motivi genetici, che sono legati all’invecchiamento biologico, ma anche dovuti ad abitudini e stile di vita che inevitabilmente influiscono sulla chioma facendola apparire maggiormente fragile e quindi più soggetta a caduta e indebolimento.

Come già detto, la riduzione degli estrogeni comporta capelli rovinati, secchi e fragili. In menopausa, l’aumento degli androgeni può comportare anche, in alcuni soggetti, la comparsa dell’alopecia androgenetica. I follicoli piliferi tendono poi a rimpicciolirsi non riuscendo a coprire in maniera adeguata il cuoio capelluto.

Lo stile di vita, quindi una alimentazione dove non vi sono nutrienti come il ferro o altre sostanze, possono portare ad avere dei capelli rovinati. L’invecchiamento biologico è un altro fattore dal momento che riduce i follicoli e le papille pilifere e l’assottigliamento dei capelli.

Capelli rovinati in menopausa: lozione naturale

Per trattare e prendersi cura dei capelli rovinati in menopausa evitando che possano andare incontro a perdita e quindi a calvizie, si consiglia di affidarsi a un rimedio naturale. Si tratta di una lozione di origine italiana di nome Foltina Plus da portare sempre con sé e usare per ogni evenienza. Una lozione spray che permette di tornare ad avere una chioma sana, folta e lucente.

Possono usarla sia uomini che donne, a prescindere dal tipo di capello. Uno spray che è usato anche nei centri e saloni di bellezza, che ha ottenuto l’approvazione di esperti e consumatori proprio per la sua efficacia. Infatti, permette di riequilibrare gli ormoni e risvegliare così la cute. Aiuta a stimolare i bulbi spenti e stimolare il processo di crescita.

Grazie alle sue proprietà e ai risultati ottenibili, è riconosciuta come la migliore lozione professionale del momento.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Funziona anche molto bene perché va a stimolare il microcircolo aiutando a rafforzare la chioma. Indicato anche perché privo di elementi naturali come l’Arginina che funge da effetto vasodilatatore aiutando a rinforzare il cuoio capelluto; la serenoa che ha proprietà anti-caduta e il fieno greco che protegge la capigliatura per capelli lisci e setosi.

Bisogna soltanto spruzzarla nelle zone diradate per poi massaggiare fino a completo assorbimento per ottenere i primi benefici.

Non è vendibile nei negozi o Internet, ma soltanto sul sito ufficiale del prodotto per l’esclusività e originalità del prodotto dal momento che il consumatore interessato riempie il modulo per attivare la promozione di due confezioni di Foltina Plus a 49€ invece di 98 con pagamento in contanti, carta di credito e Paypal.

