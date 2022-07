Capelli rovinati in vacanza: come rimediare naturalmente

Gli impacchi a base naturale, ma anche l'uso di determinati strumenti aiutano a trattare i capelli rovinati e averli curati e splendenti.

Le vacanze sono un momento di relax, ma in questo periodo può capitare che i capelli vadano incontro a delle problematiche per cui perdono la lucentezza e la luminosità. Per rimediare e trattare i capelli rovinati per via del sole, del mare e anche della salsedine durante la vacanza, sono diversi le soluzioni a base naturale che possono aiutare a migliorarli.

Capelli rovinati in vacanza

Le vacanze sono momenti piacevoli e rilassanti, ma stare ore sulla spiaggia sotto il sole cocente e il caldo, danneggiano la chioma. A causa di queste condizioni e fattori, i capelli rovinati appaiono secchi, sfibrati, difficili da pettinare e anche acconciare. Se non sono protetti nel modo giusto, possono risentire dell’azione dei raggi ultravioletti.

Durante il periodo delle vacanze al mare, la chioma può apparire secca, fragile e anche sfibrata. Tutto ciò porta il capello a danneggiarsi, rovinarsi perdendo la sua luminosità, colore, ma anche splendore. Molto importante cercare delle soluzioni naturali che possano dare ai capelli i nutrienti necessari per un maggiore vigore e forza.

Si consiglia di rinforzarli tramite trattamenti o impacchi con prodotti specifici a base naturale. Si può optare per l’uso di un pettine a denti larghi, magari con setole di cinghiale in modo da distribuire il sebo correttamente dando al capello la giusta lucentezza. Dal momento che si è in vacanza, è bene evitare l’uso di arricciacapelli e piastra, ma anche del phon, lasciando asciugarli al naturale.

Per trattare i capelli rovinati in vacanza si può anche usare un asciugamano o panno in microfibra in modo da asciugarli evitando così di usare il phon. Con l’asciugamano bisogna tamponare il capello evitando di strizzarlo per non danneggiare ulteriormente la capigliatura. L’uso di prodotti specifici come un balsamo rinforzante sicuramente aiuta per la salute del capello.

Capelli rovinati in vacanza: cause

Sono diversi i fattori di rischio per la nostra chioma durante il periodo delle vacanze. Il sole, l’acqua del mare, la salsedine, ma anche la sabbia rendono i capelli rovinati e danneggiati. Il sole tende ad asciugare l’acqua presente nel capello che causa una chioma particolarmente secca, fragile e sfibrata, oltre che totalmente priva di luminosità.

La salsedine, se non viene eliminata subito dalla capigliatura, è un altro fattore di rischio dal momento che rende il capello opaco, oppure può irritare il cuoio capelluto causando delle dermatiti. Il mare ha pro e contro per quanto riguarda la chioma. Da un lato purifica il capello, mentre dall’altro tende a disidratarlo.

A causa del mare che assorbe le riserve d’acqua contenute nel capello, si hanno capelli sfibrati simili alla paglia. La stessa cosa accade con il cloro delle piscine dal momento che aggredisce la cuticola, influenza i pigmenti e cambia anche il colore della chioma portando così a una perdita di luminosità.

In queste occasioni, è sempre bene cercare di proteggere i capelli prima di partire per le vacanze con impacchi e trattamenti adeguati. Durante il periodo della vacanza, è utile anche applicare prodotti specifici ogni giorno per rinforzare il cuoio capelluto evitando così capelli rovinati, magari con doppie punte, sfibrati e indeboliti per via dei fattori estivi che ne condizionano la salute.

Capelli rovinati in vacanza: rimedio naturale

