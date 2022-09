Capelli rovinati per l’estate: come rigenerarli per l’autunno

Gli shampoo detergenti, ma anche gli impacchi e le maschere nutrienti sono alcune delle soluzioni per i capelli rovinati durante il periodo estivo.

L’estate, per quanto piacevole, rischia di causare seri danni alla chioma. Il periodo estivo, a causa di sole, salsedine e vento, contribuisce ad avere capelli rovinati e opachi. Per rigenerarli e rimediare, anche in vista dell’autunno, sono diverse le soluzioni e le proposte per prendersene cura, come spieghiamo nei paragrafi a seguire.

Capelli rovinati per l’estate

Il mare, il sole, la salsedine e il vento sono sicuramente piacevoli, ma per la chioma sono spesso fonte di danno. Infatti, questi fattori sono la causa di capelli rovinati a causa della stagione estiva che li ha portati a essere secchi, opachi, fragili e spenti. La stagione estiva non si addice al capello che subisce effetti pesanti.

Durante il periodo estivo, il capello va incontro a numerose fonti di stress e agenti che determinano problemi al cuoio capelluto. si tratta di una condizione molto comune dal ritorno dalle vacanze. Non appena si torna a casa, ci si accorge che i propri capelli hanno perso volume, sono spenti, secchi e sfibrati.

I capelli vanno sempre protetti, soprattutto durante il periodo estivo quando l’esposizione al sole, l’umidità, ma anche il caldo eccessivo li mettono a rischio. L’uso continuo di piastre e di phon, ma anche di prodotti aggressivi come tinture o fissanti, compreso anche la cattiva alimentazione che si consuma in estate porta ad avere capelli rovinati.

Al ritorno a casa, si presenta una chioma che ha perso la brillantezza, la salute, ma anche la morbidezza. Sono capelli che appaiono ruvidi al tatto, molto opachi e difficili da acconciare. Sono tutti fattori legati alla secchezza e alla foto ossidazione, ovvero quando il capello perde la sua lucentezza e colore.

Capelli rovinati per l’estate: come rigenerarli

Man mano che si va incontro alla stagione autunnale, bisogna correre ai ripari cercando delle soluzioni e dei rimedi per i capelli rovinati a causa dell’estate. In questo periodo, proprio per fronteggiare l’autunno, la chioma ha bisogno di una cura specifica con prodotti adatti per trattare il capello e fare in modo che si irrobustisca.

Il sole secca i capelli con le punte che appaiono danneggiate. Quindi, dare un taglio soprattutto alle punte danneggiate può aiutare ad avere capelli più belli e fare in modo che tornino splendenti. Un altro passo importante è detergere il capello optando per uno shampoo detergente che aiuti a rimuovere tutte le impurità e il sebo in eccesso.

Subito dopo lo shampoo detergente da applicare almeno una volta a settimana, si consiglia di applicare il balsamo sui capelli rovinati che permette di ritrovare la morbidezza che hanno perso. Un buon balsamo permette di prendersi cura della chioma districando anche i nodi che si formano in modo che siano più semplici da pettinare e da acconciare.

Si possono poi applicare delle maschere o degli impacchi nutrienti sui capelli rovinati dall’estate a base di componenti naturali come olio di mandorle, avena o karitè che sono ricchi di vari nutrienti che fanno bene alla chioma. Un trattamento da applicare subito dopo lo shampoo per 5-10 minuti circa e poi risciacquare.

Capelli rovinati per l’estate: miglior rimedio naturale

Considerando che il sole, la salsedine e anche il cloro rendono i capelli rovinati, quindi fragili e secchi con il rischio di andare incontro a una perdita del capello, per tornare ad avere una chioma che sia forte e sana, si può usare una lozione efficace e valida. Stiamo parlando di Foltina Plus, una lozione spray consigliata dai consumatori ed esperti per i benefici al cuoio capelluto.

Una soluzione di origine italiana adatta per qualsiasi tipo di capello: liscio, ondulato, grassi, opachi, ecc. Indicata sia per uomini che donne, da portare sempre con sé in modo da poterla usare in qualsiasi occasione. Una formula che è l’alleata migliore per i capelli fragili e deboli, oltre a un investimento economico poiché è una alternativa al trapianto.

Una soluzione economica che stimola la crescita del capello, va a infoltire le zone che sono diradate favorendo anche la microcircolazione sanguigna. Con questo prodotto, si hanno capelli sani e folti e, in poco tempo, se si è costanti, si possono cominciare già a vedere i primi risultati di questo prodotto sulla chioma.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Foltina Plus è efficace e sinonimo di garanzia anche perché si compone di elementi naturali che non sono nocivi per i capelli. All’interno del prodotto, si trovano l’arginina, un aminoacido che stimola la crescita del capello attivando la microcircolazione; la serenoa che combatte la perdita dei capelli e il fieno greco che contiene i fitoestrogeni, utili per dare forza alla capigliatura e che protegge il capello dal diradamento.

Si applica facilmente perché bisogna soltanto spruzzarlo nelle zone diradate, massaggiare e lasciare che si assorba in profondità. Un prodotto che non unge o sporca il capello da applicare subito dopo lo shampoo.

Una lozione professionale che non si trova nei negozi o Internet, ma soltanto sul sito ufficiale del prodotto dove basta compilare il modulo con i dati per poter approfittare della promozione di due confezioni di Foltina Plus al costo di 49€ con pagamento tramite le seguenti modalità: Paypal, la carta di credito o i contanti direttamente al corriere quando consegna la merce.