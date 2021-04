Capelli che si spezzano in primavera: rimedi utili

La primavera è la stagione in cui si assiste a dei forti cambiamenti, sia ambientali che nel proprio fisico. Durante questa fase, anche i capelli purtroppo ne risentono. Per questa ragione, molti possono andare incontro a capelli che si spezzano, ma bastano i giusti rimedi per riuscire a risolvere la situazione. Vediamo quali sono e come fare.

Capelli che si spezzano in primavera

Il cambio di stagione, quindi passare dall’inverno alla primavera, non fa bene al capello che va incontro a stress che porta a indebolirlo e quindi a spezzarsi.

Il capello che si spezza non significa doppie punte, ma sono il sintomo di una capigliatura poco sana e fragile per via della fibra del capello che subisce vari stress che possono portare a microlesioni e rotture su tutta la lunghezza. Se i capelli sono particolarmente fini, è più facile che tendano a indebolirsi, spezzarsi oppure rovinarsi.

I capelli che si spezzano si riconoscono subito in quanto appaiono meno elastici e molto fragili. Inoltre, risulta davvero difficile pettinarli o creare delle acconciature. Per rimediare ai capelli che si spezzano, bisogna optare per un trattamento di bellezza diversa. Innanzitutto, si consiglia di evitare i lavaggi frequenti oppure di frizionarli troppo con l’asciugamano in quanto possono causare attrito.

Al momento dell’asciugatura del capello, meglio optare per un asciugamano o panno delicato realizzato in microfibra oppure cotone. Se possibile, si consiglia di evitare l’uso della piastra optando per un phon con ioni in modo da asciugarli rapidamente e con una maggiore idratazione. Considerando anche le belle giornate, si può scegliere di farli asciugare all’aria aperta. Molto importante usare una spazzola districante oppure anti-rottura e cominciare a spazzolarli dalla cute.

Capelli che si spezzano: cause

Prima di capire quale rimedio utilizzare usare per i capelli che si spezzano, è molto importante cominciare a vagliare attentamente le cause di questo problema alla chioma. I capelli possono spezzarsi per varie ragioni. Una delle principali potrebbe dipendere dal fatto che vengano lavati troppo spesso subendo danni difficili per la chioma.

Bisognerebbe, anche secondo il parere degli esperti, lavare i capelli, almeno due volte a settimana usando dei prodotti che siano specifici per il tipo di capello. I capelli si spezzano perché sono deboli e i motivi possono dipendere da diverse cause. Possono spezzarsi a causa dell’inquinamento ambientale: si ricorda che il fumo e lo smog sono nemici della chioma, quindi è bene fare attenzione.

Durante i mesi primaverili o estivi, l’esposizione prolungata al sole e ai raggi ultravioletti non fa bene alla chioma. Per questa ragione, si consiglia di optare per un cappellino con visiera o una bandana in modo da proteggere il capello e rinforzarlo. L’uso del phon, della piastra ad alte temperature indebolisce il capello che finisce per spezzarsi.

Le tinture e le decolorazioni sono prodotti pieni di additivi e componenti che sono dannosi per la struttura della chioma che s’indebolisce e si spezza. Gli elastici e le mollette, usati per un lungo periodo, spezzano il capello rendendolo fragile e sfibrato. L’alimentazione non adeguata, uno stile di vita troppo stressato ha conseguenze, non solo sulla psiche, ma anche sui capelli.



La migliore lozione professionale

Per i capelli che si spezzano, sono diversi i consigli e le soluzioni che è possibile adottare, ma il prodotto migliore a base naturale, raccomandato sia da esperti che professionisti del settore, è al momento Foltina Plus. Una lozione professionale di produzione italiana della Natural Fit, che permette di avere nuovamente una chioma splendida e forte. Considerato l’alternativa al trapianto, è sicuramente il prodotto ideale da usare.

E’ la lozione professionale maggiormente indicata ai capelli che si spezzano, grazie al parere degli esperti e dei risultati di coloro che l’hanno utilizzata. Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Non si ha bisogno di spendere tanti soldi o fare trapianti per una chioma forte e splendida, ma questa lozione è perfetta, anche perché agisce direttamente sul capello aiutandolo a crescere in modo ottimale con risultati visibili sin dalla prima applicazione. Possono usarlo sia donne che uomini, a prescindere dal tipo di capello ed è possibile portarlo ovunque per usarlo in qualsiasi occasione.

Contiene al suo interno dei principi attivi che permettono di riattivare la microcircolazione stimolando la crescita del capello, oltre che arrestarne la caduta dei capelli. Stimola i follicoli e favorisce la ricrescita, anche nelle zone che sono maggiormente diradate e difficili da trattare. Una formula che non rilascia effetti collaterali o controindicazioni dal momento che si basa sui seguenti componenti di tipo naturale:

Arginina: stimola la microcircolazione favorendo rapidamente la ricrescita

stimola la microcircolazione favorendo rapidamente la ricrescita Serenoa: interrompe e arresta la caduta del capello

interrompe e arresta la caduta del capello Fieno greco: ricco di fitoestrogeni in quanto equilibra i livelli ormonali innescando la crescita.

Molto facile da usare dal momento che basta spruzzarlo nelle aree diradate, massaggiare con movimenti circolari e lasciare che la lozione si assorba. Una lozione che non unge e lascia i capelli puliti.

Per quanto riguarda l’acquisto di Foltina Plus, non è possibile ordinarlo nei negozi fisici o e-commerce perché è un prodotto originale ed esclusivo , ma solamente sul sito ufficiale del prodotto riempiendo il form di richiesta con i dati e inviando l’ordine. Il prodotto è in vendita al costo promozionale di 2 confezioni per 49€ (invece di 100€)con la spedizione gratuita. Si può pagare tramite contrassegno, quindi in contanti al corriere, Paypal oppure carta di credito.



