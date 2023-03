Capelli tirati e schiaffi alla docente che ha dato voti troppo bassi alla figlia. Si è verificata, secondo quanto si apprende, l’ennesima Violenta aggressione scolastica, stavolta parrebbe da parte di una madre in una scuola della provincia di Napoli. Vittima è stata una d’inglese del liceo artistico “Plinio Seniore” di Castellammare di Stabia. E cosa avrebbe “commesso” la vittima a parere di colei che l’ha aggredita?

Voti troppo bassi e schiaffi alla docente

Quella di mettere un voto troppo basso a un’alunna. Ecco, quell’episodio avrebbe innescato la violenza della della madre della ragazzina in classe. La docente è stata afferrata per i capelli e presa a schiaffi ed a fare scudo dall’aggressione è dovuto intervenire il personale scolastico in servizio. I fatti sono sono verificati a Castellammare di Stabia nella succursale del liceo di via Virgilio, davanti agli altri studenti.

Vittima colpita al volto ed insultata

Secondo una ricostruzione che non ha suggello di verbali accessibili la donna ha afferrato per i capelli la docente e l’ha colpita con schiaffi al volto tra diversi insulti. Da quanto si apprende quello che la donna contestava ed che ha risolto violando la legge è stata una presunta disparità di trattamento nei voti rispetto a quelli assegnati agli altri studenti.